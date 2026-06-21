La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, saludó la realización del Lanzamiento (Road Show) “Proyectos Viales en La Libertad”, organizado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), donde se presentarán tres importantes proyectos de mejoramiento de carreteras departamentales, que contribuirán significativamente al desarrollo económico y social de la región.

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La autoridad regional destacó que estas inversiones representan una respuesta concreta a las necesidades de conectividad de miles de ciudadanos de las provincias andinas de La Libertad, permitiendo mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir tiempos de viaje y facilitar el acceso a servicios y mercados.

“Saludamos la decisión de la ANIN de impulsar estos proyectos viales estratégicos para nuestra región. Son obras largamente esperadas por nuestras provincias y que tendrán un impacto directo en la calidad de vida de la población, así como en el fortalecimiento de las actividades productivas y comerciales”, expresó la gobernadora Joana Cabrera.

Evento el 24 de junio

Los proyectos, que serán presentados durante el Road Show el 24 de junio en Lima, corresponden al mejoramiento de la carretera departamental LI-117, LI-115 y LI-116, que integra sectores de los distritos de Cachicadán y Huamachuco, en las provincias de Santiago de Chuco y Sánchez Carrión; el mejoramiento de la carretera departamental LI-106, que conecta diversos centros poblados de la provincia de Gran Chimú; y el mejoramiento de la carretera departamental LI-122, que une Santiago de Chuco con diversas localidades hasta el empalme con la vía LI-121.

La gobernadora resaltó que estas iniciativas permitirán fortalecer la integración territorial de la región y generar mejores oportunidades para los sectores agrícola, ganadero, turístico y comercial.

“Cuando las autoridades articulan gestiones y esfuerzos se obtienen logros en beneficio de la población como estos proyectos, comentó.“Como Gobierno Regional de La Libertad reafirmamos nuestro compromiso de seguir articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional y sus organismos especializados para hacer realidad las obras que demanda nuestra población.

La infraestructura vial es una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento y cerrar brechas históricas en nuestras provincias”, manifestó Cabrera Pimentel.

ANIN, aliado importante

Asimismo, expresó su reconocimiento a la Autoridad Nacional de Infraestructura por promover mecanismos modernos de contratación y ejecución de obras que permitan acelerar el desarrollo de proyectos de gran impacto para el país.

Cabrera Pimentel declaró finalmente que el GORE La Libertad puso en marcha la entrega de pools de maquinaria amarilla, consistente en 9 unidades móviles a cada provincia de la región, para ser utilizada en trabajos de mantenimiento de vías y en el mejoramiento de cauces ante eventuales desastres por las lluvias.