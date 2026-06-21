La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que hasta mayo de este año se han reportado 250 denuncias por robo de vehículos en la región La Libertad.
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El horario preferido por los delincuentes para robar las unidades móviles son de 2 a 4 de la madrugada, cuando disminuye la presencia de personas en la vía pública.
Según la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) solo en Trujillo se han registrado 86 robos de vehículos.
Para evitar este tipo de latrocinio se recomienda usar trabas de seguridad, usar GPS y estacionar en lugares iluminados.
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