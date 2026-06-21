Para evitar este tipo de delito se recomienda usar trabas de seguridad, usar GPS y estacionar en lugares iluminados.
Para evitar este tipo de delito se recomienda usar trabas de seguridad, usar GPS y estacionar en lugares iluminados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que hasta mayo de este año se han reportado 250 denuncias por robo de vehículos en la región La Libertad.

VER MÁS:

El horario preferido por los delincuentes para robar las unidades móviles son de 2 a 4 de la madrugada, cuando disminuye la presencia de personas en la vía pública.

Según la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) solo en Trujillo se han registrado 86 robos de vehículos.

Para evitar este tipo de latrocinio se recomienda usar trabas de seguridad, usar GPS y estacionar en lugares iluminados.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS