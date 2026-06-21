Las acciones ejecutadas por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) han generado una afectación económica de S/ 899,800 a organizaciones vinculadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, según informó el Ministerio de Defensa.

El balance fue presentado durante la visita realizada el último viernes por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagnano, quien recibió un informe actualizado sobre los operativos desarrollados en el marco del Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM.

Incautaciones y detenciones durante los operativos

De acuerdo con el reporte oficial, las intervenciones permitieron la incautación de armamento y vehículos, así como la detención de presuntos integrantes de organizaciones criminales relacionadas con actividades ilícitas.

El Ministerio de Defensa precisó que las operaciones se desarrollan con el objetivo de combatir la minería ilegal y otros delitos asociados, entre ellos la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas y explosivos.

Objetivo: recuperar el control territorial en Pataz

La cartera de Defensa indicó que las acciones del Comando Unificado Pataz buscan recuperar el control territorial en la provincia, reducir los índices de criminalidad y fortalecer la seguridad para la población.

Asimismo, señaló que el despliegue continuará en el marco de las medidas establecidas por el Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM.

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