Un senador y siete diputados elegidos por la región La Libertad recibirán entre hoy y mañana las credenciales que los certifican como legisladores y los dejan expeditos para juramentar al cargo ante el Congreso de la República, para el período parlamentario 2026-2031.

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Convocados

Ayer, en el diario oficial El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la proclamación de los resultados del nuevo Congreso bicameral, elegidos en los comicios del pasado 12 de abril.

La Cámara de Senadores tendrá un representante de La Libertad: Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular, quien obtuvo el apoyo de 16,575 electores.

A él, al igual que a otras 59 autoridades elegidas a nivel nacional para ese cargo, le entregarán su credencial hoy a las 11 de la mañana en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores, Lima.

El Jurado también confirmó a los elegidos para la Cámara de Diputados. Acá se estableció que Fuerza Popular tendrá tres representantes liberteños: Gilmer Trujillo Zegarra, que obtuvo 15,030 votos; Leticia Leiva Baylón, que logró 5,525 sufragios, y Geanmarco Quezada Castro, que recibió el apoyo de 4,061 electores.

Asimismo, integrarán el nuevo legislativo: Diego Bazán Calderón (14,101 votos), representante de Renovación Popular; Marino Lavado Valdivia (10,067), de Juntos por el Perú; Nora Llaque Linares (8,765), integrante del Partido del Buen Gobierno; y Demetrio Valqui Calderón (5,288), del Partido Cívico Obras.

A ellos se les entregarán sus credenciales mañana, a las 11:00 a.m., también en el Colegio Médico del Perú.

Este proceso es un paso previo indispensable para la instalación oficial de las dos cámaras que tendrá el nuevo Parlamento, cuyos integrantes iniciarán sus funciones el próximo 27 de julio, un día antes de la juramentación presidencial.