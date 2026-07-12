En el papel, la obra del Corredor Vial Trujillo – Huanchaco, cuyo presupuesto es de S/ 121 millones, tenía como fin convertirse en un referente nacional de modernidad y mayor atractivo para la ciudad. Sin embargo, en la práctica, los constantes retrasos en su ejecución han generado malestar en la población y un alto perjuicio económico a diversos sectores que asciende a S/ 180 millones.

El problema podría agudizarse, ya que existen varios tramos pendientes de ejecución, pero a pesar de ello el Consorcio Vías Huanchaco ha anunciado que en los siguientes días intervendrá el óvalo Huanchaco, decisión que la ciudadanía no está dispuesta a permitir, pues teme que los trabajos no se concluyan y el acceso principal al distrito quede bloqueado y ellos, aislados.

MARCHA

Como primera medida, para expresar su oposición a que demuelan el óvalo Huanchaco sin antes concluir etapas previas, los integrantes de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco realizaron ayer una marcha pacífica por todo ese sector.

José Delgado Quezada, presidente de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A., quien también participó en esa manifestación, dijo que desde que se inició la ejecución de la obra han pasado 15 meses y en ese tiempo han sufrido pérdidas económicas de S/ 25 millones, ya que descendió el número de pasajeros que iban al balneario y también se redujeron las vueltas que daban (antes eran cinco y ahora, tres), debido al tiempo que tardan las unidades (microbuses) en ir y venir.

“Antes la vuelta la hacíamos en dos horas y ahora en tres horas y media. Pero eso no es todo, pues también hemos perdido otros S/ 25 millones en reparar la suspensión, muelles, cambio de neumáticos y otros desperfectos ocasionados por el mal estado de la vía. Además, muchos de nuestros pasajeros sufrieron accidentes dentro del mismo vehículo, ya que para esquivar huecos y baches se hacen maniobras bruscas y varios se han caído. El seguro nos cobra y cada año sube”, indicó.

TURISMO

Braulio Arana, representante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Huanchaco, sostuvo que las pérdidas económicas por el descenso de turismo y comercio se estiman en S/ 130 millones.

“Las autoridades no nos respetan. Creen que Huanchaco es su chacra, cuando en realidad somos un pueblo rico lleno de profesionales competentes que queremos que las cosas se hagan transparentes y con calidad, no con obras inconclusas y con malos expedientes técnicos. Estamos tremendamente afectados por la inseguridad, por la extorsión y ahora nos cierran vías de comunicación. Es inaudito”, cuestionó.

Carlos Ramírez, asesor legal de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco, dijo ayer que se ha acordado brindarle un plazo de una semana al Gobierno Regional (GORE) La Libertad, unidad ejecutora de la obra, para que exija al Consorcio Vías Huanchaco reinicie las obras en los tramos pendientes, de lo contrario iniciarán acciones legales por daños y perjuicios a la Región.

Rogger Ruiz, gerente del GORE La Libertad, anunció que mañana vence el plazo para que el consorcio entregue su cronograma final de la obra. De no hacerlo se anularía el contrato.

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