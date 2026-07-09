La región La Libertad continúa bajo amenaza de las organizaciones criminales. Durante los primeros seis meses del año se registraron 122 asesinatos en este departamento, lo que demuestra la ferocidad de las redes delictivas que operan en esta parte del país.

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Estadística policial

La cifra fue confirmada por el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel (r) PNP Edwin Dávila. Sin embargo, el funcionario precisó que la misma es menor a la reportada durante el mismo periodo de 2025, que hubo 144 homicidios.

“La información que nosotros manejamos es de acuerdo al Sistema de Denuncias Policiales y del Observatorio Nacional del Ministerio del Interior (Mininter), donde se analizan, evalúan todas las denuncias policiales. Venimos de una situación conflictiva en la región La Libertad, pero hay que reconocer y decirlo, que de enero a junio del año pasado a enero a junio de este año hubo una diferencia de 22 homicidios menos”, aseveró.

También aseguró que las extorsiones han disminuido, en comparación con el año pasado. En ese sentido, afirmó que durante los seis primeros meses de 2025 hubo 1,832 denuncias por cobro de cupos en La Libertad. En tanto, de enero a junio del 2026 se registraron 1,011 amenazas, lo que significa una disminución de 821 casos en comparación al año anterior.

En este punto vale precisar que estas cifras no coinciden con las estadísticas que se manejan en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter). Correo corroboró que, de acuerdo a esta entidad, en los primeros cinco meses del año se registraron 1,359 denuncias por extorsión en La Libertad: 245 en enero, 238 en febrero, 309 en marzo, 312 en abril y 255 en mayo.

Dávila también dio detalles de los ataques con explosivos ocurridos en la región. Precisó que durante el primer semestre del año hubo 118 detonaciones. Entre los más severos están el atentado a la discoteca Dalí, que dejó 47 heridos, y el estallido de una caja con dinamita entre dos vehículos estacionados frente a un edificio de la urbanización El Golf.

Pese a esto, las explosiones también disminuyeron: en 2025 hubo 188 de enero a junio.

Trabajo

El gerente de Defensa Nacional dijo que la disminución de hechos criminales se da como respuesta a las estrategias implementadas por la Región Policial La Libertad, a cargo del general PNP Ricardo Espinoza. Destacó la implementación de la página web https://www.trujillovencelaextorsion.com.pe/, en donde ciudadanos pueden denunciar de manera anónima hechos delictivos que ocurren en este departamento.

Además, por Fiestas Patrias, se ha dispuesto un plan de operaciones en donde miembros de las fuerzas del orden resguardarán la región, apoyados de equipo tecnológico como drones, cámaras de videovigilancia, entre otros dispositivos.