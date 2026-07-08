Un lamentable hecho de sangre ha conmocionado a la población de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad. De tres balazos, dos en la cabeza y uno en el rostro, fue asesinado la noche del último martes el joven DJ Alexis Ríos Abanto.

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Según versión de la Policía, la víctima mortal se desplazaba junto a su enamorada en su motocicleta por la carrera que une las localidades de Casa Grande y Chocope, cuando fue interceptado por presuntos sicarios.

A MATAR

Los maleantes no mediaron palabra y abrieron fuego contra el DJ. Dos de los proyectiles le impactaron en la cabeza y un tercero en el rostro.

Tras ver a su víctima tirada en el suelo huyeron velozmente. Creyendo que Alexis Ríos permanecía con vida, testigos lo ayudaron y lo evacuaron al hospital de Casa Grande, donde los médicos solo se limitaron a confirmar su deceso.

Se supo que Alexis Ríos era un reconocido DJ y organizador de eventos de Casa Grande. No obstante, se desconoce si tenía problemas con alguien o era víctima de amenazas por presuntos extorsionadores.

Sin embargo, la Policía señaló que por la forma cómo sucedió el ataque el móvil del crimen sería un posible ajuste de cuentas.

La población de Casa Grande lamentó este suceso y exigió reforzar la seguridad en la zona, pues hay bandas criminales que están operando con impunidad.