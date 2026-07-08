La cantante folclórica Yovanita Reyes, quien tuvo que suspender una presentación en la ciudad de Trujillo luego que delincuentes le exigieran el pago de S/ 10,000, se pronunció y lamentó la ola de inseguridad que golpea a la región.

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“Nadie puede trabajar tranquilo, ni siquiera los que vivimos acá. Todavía nos dicen: ‘si vas a ingresar acá, tienes que pagar’”, manifestó Reyes en declaraciones para Sol TV Noticias.

La artista reveló que las amenazas de atentar contra su integridad física y la de sus músicos comenzó cuando anunció, a través de sus redes sociales, que se presentaría en el local “El Edén de las Colonias, ubicado en la prolongación César Vallejo.

“Empecé a anunciar mi presentación y empezaron a extorsionarme. (Decían) que no vaya, porque me van a volar la cabeza y me van a matar. Lo que hice es bloquear. Luego, saque una foto publicando que iba a estar el día sábado en Trujillo. Entonces, al mediodía empiezan a extorsionarme”, detalló.

DE TEMER

A pesar de que Reyes tenía la intención de reencontrarse con su público trujillano, el día del concierto recibió una videollamada a su celular, a través del aplicado de WhatsApp, donde los hampones le demostraron que la estaban esperando en el mismo recinto.

“Me hicieron escuchar la música del artista que estaba cantando. Yo escuchaba, claramente, estaba un artista trabajando. Estaba viendo la transmisión, a través de la página del local de eventos de ese día. Al escuchar, me asusté, porque estaban en el local. Para mí, me estaban esperando”, apuntó.

La cantante confesó que no se siente segura ni siquiera interponiendo la denuncia formal, ya que, según ella, la Policía Nacional solo registra el caso, pero no actuaría.

“No quiero faltar el respeto a las autoridades, pero la Policía no hace nada más que (decirte): ‘deja tu denuncia, deja tu celular (número) y ándate, haz tu vida’. Cómo uno puede hacer su vida bajo estas circunstancias”, sentenció en Sol TV Noticias.