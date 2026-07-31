Los fanáticos de la ciencia ficción tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de ‘Terminator 2: El juicio final’ en la pantalla grande.

La emblemática película de James Cameron regresará a los cines de Perú el próximo 27 de agosto con una remasterización en 4K, además de funciones en 3D, 4DX y D-BOX, formatos que buscan ofrecer una experiencia más inmersiva para el público.

Estrenada originalmente en 1991, la cinta marcó un antes y un después en el cine de acción gracias a sus innovaciones técnicas y visuales. La producción obtuvo cuatro Premios de la Academia en las categorías de Sonido, Efectos de Sonido, Efectos Visuales y Maquillaje, consolidándose como una de las películas más influyentes del género y presentando al recordado T-1000 como uno de los grandes villanos de la historia del cine.

El reestreno permitirá apreciar nuevamente escenas emblemáticas con una restauración que mejora la calidad de imagen y sonido. Las secuencias de acción fueron adaptadas para aprovechar las tecnologías de exhibición actuales, con el objetivo de acercar al espectador a la experiencia concebida originalmente por James Cameron para la gran pantalla.

La película es protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick. Su historia sigue al T-800, enviado al pasado para proteger a John Connor del T-1000 y evitar que Skynet provoque un apocalipsis nuclear. A más de tres décadas de su estreno, la producción mantiene su vigencia gracias a su reflexión sobre la inteligencia artificial, el destino y el futuro de la humanidad.