Más de 600 colegios de la región La Libertad se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo ante la posibilidad de que se registren lluvias de gran magnitud.

VER MÁS: El Niño Costero pone en riesgo a 500 mil personas en La Libertad

Esta situación que expondría a un peligro inminente a estudiantes y plana docente ha originado que la próxima semana las autoridades competentes se reúnan de urgencia para definir si se aprueba la reorganización del calendario escolar y la modalidad de impartir las clases.

Así lo informó ayer el titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, quien indicó que en este cónclave participarán representantes del Ministerio de Educación (Minedu), Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y directores de Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel).

“Nos han mapeado al menos 600 centros educativos que están en riesgo por estar cerca de quebradas y también por la antigüedad que tienen. Por eso en dicha reunión, con información más precisa, vamos a tomar decisiones de qué es lo que podemos hacer”, manifestó.

ALERTAS

En este punto es importante mencionar que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) han advertido que este evento climático alcanzaría su máxima intensidad entre agosto y noviembre de este año.

Sin embargo, Rufino Rodríguez manifestó que es necesario tener una información más precisa para tomar decisiones.

“Todas las alertas están activadas para evaluar si es viable reorganizar el calendario escolar, pero todavía no hay una precisión del momento más intenso de la posible afectación que pudiera tener este fenómeno. Ahora bien, es posible que en esos colegios que no sea viable dictar clases presenciales la opción es la virtualidad. Todos esos factores los estamos evaluando y cuando tengamos la reunión llegaremos a los acuerdos más pertinentes”, afirmó.

Mencionó que hay un equipo del Área de Gestión Pedagógica (AGP) que está trabajando algunas propuestas, pero eso se definirá la próxima semana.

DURA REALIDAD

Noa Díaz Uriarte, secretaria general del Sindicato de Trabajadores en la Educación La Libertad (Sitrell), lamentó que se haya llegado a esta situación, pues desde su punto de vista hace varios años se conoce que hay colegios que están en riesgo por su cercanía a quebradas o por el mal estado de su infraestructura, pero las autoridades de turno han hecho poco para atender el problema.

“Hay colegios en el ande que se han desplomado por las lluvias. Ahora proponer clases virtuales en zonas rurales es algo que ya ha quedado evidenciado que no funciona. Es más, en Trujillo mismo hay estudiantes que no tiene Internet en casa. Desgraciadamente esa es la realidad de la educación en nuestra región y otras partes del país”, cuestionó.

Empero, sostuvo que en situaciones como estas lo que debe primar es la integridad de los estudiantes. “Esto, a pesar de que someterlos a la virtualidad signifique que poco o nada van a aprender. Es lamentable que a estas alturas del siglo XXI no exista infraestructura ni conectividad de manera adecuada en los centros educativos”, acotó.

Rufino Rodríguez comentó que todos los docentes de educación básica tienen laptops y lo que urge garantizar es la señal de Internet.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad