El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso alertando sobre la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad que podrían afectar las zonas altas de la región Arequipa.

De acuerdo al aviso N.º 156, las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h e incluso granizo en localidades altoandinas, lo que incrementa el riesgo de emergencias como huaicos, deslizamientos y activación de quebradas.

Además, refiere que se esperan acumulados entre 10 mm/día y 20 mm/día en la sierra sur, durante este miércoles y jueves. Así también, se prevén acumulados de nieve de alrededor de 10 cm de forma localizada en la sierra sur y valores hasta los 5 cm en la sierra centro.

La alerta naranja implica a algunos distritos de las provincias de Arequipa, Castilla y Caylloma. Mientras que la alerta amarilla también comprende varios distritos de las provincias Condesuyos y La Unión.

Cabe mencionar que el aviso también implica otras regiones del sur y centro.

VIENTO EN LA COSTA

Por otro lado, la entidad informó que entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril, continuará el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la costa, de moderada a fuerte intensidad.

Este fenómeno podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.