El litoral de Mollendo mejorará con la plantación de 20 palmeras a lo largo del circuito que une la primera y la segunda playa. La iniciativa impulsada por los comerciantes en coordinación con la Municipalidad Provincial de Islay, se da con el objetivo de darle un nuevo atractivo a uno de los balnearios más concurridos del sur del país.

La intervención, más allá de lo estético, busca darle un nuevo aire al principal destino de verano de la provincia. Las palmeras no solo aportarán sombra y frescura, sino que ayudarán a consolidar una postal más atractiva para quienes llegan en busca de mar, sol y descanso.

La idea es clara: que el paseo entre ambas playas no sea solo un tránsito, sino parte de la experiencia turística.

La expectativa es que, con el tiempo, estas palmeras se integren al paisaje y conviertan la franja litoral en un punto aún más fotogénico y acogedor para quienes recorren el sur del país.

Cabe precisar que el turismo no solo se promueve durante el verano, sino a lo largo del año, incluso durante el invierno. Los visitantes tienen opciones de visitas como el museo, el malecón, las piscinas y en un futuro el Castillo Forga, el cual se encuentra en etapa de mejoramiento.

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