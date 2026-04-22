La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió este miércoles 22 de abril un aviso meteorológico para el litoral centro y sur del país, con incidencia directa en la costa de Arequipa.

Según el aviso especial N.º 2-26, desde la tarde de este miércoles y hasta la tarde del viernes 24 de abril se registrará brisa fuerte con vientos de hasta 24 nudos en la franja costera comprendida entre las localidades de Cerro Azul (en la provincia de Cañete, al sur de Lima) y Atico (provincia de Caravelí, Arequipa), con dirección del suroeste y sur.

Mientras que en mar abierto, los vientos alcanzarían los 26 nudos, los cuales podrían generar olas grandes y afectar embarcaciones.

Ante este escenario, la institución recomendó a los Gobiernos Regionales y Locales, Capitanías de Puerto y empresas vinculadas a la actividad acuática tomar las medidas de prevención y seguridad respectivas.

Asimismo, instó a la población costera y a las personas que realizan actividades portuarias a acatar las medidas de seguridad.

PUERTOS CERRADOS

Cabe mencionar que a nivel nacional son 6 puertos cerrados al momento debido a condiciones meteorológicas desfavorables (viento fuerte).

La medida se acata en los muelles 1 (TPMC), 2 (TPMC) de Chancay; muelle Carga Líquida PetroPerú, muelle Híbrido MU2, Terminal Multiboyas Negritos, Terminal Multiboyas Punta Arenas de Talara.