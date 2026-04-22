El cierre de un tramo de la avenida Ejército, en el distrito de Yanahuara, modificó la ruta de circulación vehicular y genera congestión, especialmente en horas punta.

La municipalidad distrital dispuso el cierre de una cuadra del carril de subida, a la altura de la intersección con la calle Misti con Cortaderas, para ejecutar trabajos de retiro del adoquinado de piedra y su reemplazo por adoquín de concreto.

Según el gerente municipal de Yanahuara, Franki Medina, el trabajo está valorizado en 538 mil soles y cuenta con la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura para retirar el adoquín de piedra, por encontrarse desgastado.

Aunque inicialmente se había anunciado que el carril de bajada funcionaría de manera provisional como vía de doble sentido, la medida fue modificada tras la congestión registrada durante esta mañana. El tránsito en el carril de bajada de la Av. Ejército, a la altura de La Recoleta se mantiene con normalidad para los conductores que se desplazan desde Cerro Colorado o Cayma hacia la avenida La Marina.

En cambio, en el carril contrario, el transporte público que circula desde la calle Ayacucho, cruzando el Puente Grau, debe tomar rutas alternas: desvío por la avenida Bolognesi, continuar por la Cuesta del Ángel y descender por la calle Lima para retomar la Av. Ejército.

Para los vehículos particulares, los conductores pueden optar el recorrido desde el óvalo Grau, continuar el corto tramo por la avenida Ejército, girar por la calle Cortaderas, seguir por la calle Arica, voltear por la calle Misti y conectar con la Av. Ejército.

La municipalidad informó que, una vez culminados los trabajos en el carril de subida, las obras continuarán en el carril contrario, como parte de una estrategia para reducir el impacto en el tránsito. Se estima que la intervención tendrá una duración aproximada de un mes.