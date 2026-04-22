El distrito de Huanuhuanu contará con dos docentes adicionales para el nivel secundario de la I.E. Carlos Noriega Jiménez, tras los acuerdos alcanzados en una reunión realizada el martes 21 en el auditorio de la municipalidad distrital, provincia de Caravelí en Arequipa.

En el encuentro participaron el alcalde Tomás Chancolla, la subprefecta, directivos del colegio, representantes de APAFA, CONEI y el representante de Minera Caravelí, Jorge Nakagawa.

La medida responde al incremento de la población estudiantil, que generó limitaciones en la atención de alumnos en secundaria.

Durante la reunión, la empresa minera confirmó que en 2026 financiará la contratación de dos docentes con un aporte de 3,000 soles mensuales por cada uno. Este apoyo se suma al financiamiento que ya brinda en diferentes colegios del distrito, el cual ascendería a aproximadamente 80 mil soles anuales, superando el monto inicial de 30 mil soles establecido en convenio.

El representante de la empresa precisó que el aporte es económico y está destinado a facilitar la contratación de profesores, sin implicar el pago directo de planillas.

Asimismo, propuso que otras empresas de la zona se sumen al apoyo educativo y que, a futuro, los recursos puedan canalizarse a través de la municipalidad o la UGEL para una mejor administración.

Por su parte, el presidente de APAFA, David Gerardo Cuti Apasa, destacó la disposición de la empresa, mientras que autoridades locales plantearon la necesidad de mayor intervención del Gobierno Regional. En ese sentido, se solicitó la presencia del consejero regional Aarón Maldonado para evaluar la situación del colegio.

Con este acuerdo, se atenderá parcialmente la demanda educativa en la institución.

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