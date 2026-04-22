A pocas semanas de la entrega prevista, la Contraloría General de la República advirtió riesgos técnicos y retrasos en la ejecución del puente Arequipa–La Joya y su vía conectora Nueva Molina, tras una inspección realizada ayer. Según el asesor del despacho del contralor, Fernando Márquez Morán, la obra se encuentra en su etapa final, pero aún presenta observaciones que podrían afectar su operatividad y seguridad.

Durante la supervisión, se identificó la necesidad de evaluar un posible reforzamiento en las bases del puente, así como la implementación de medidas de seguridad en el empalme con la carretera Panamericana Sur. En este punto, la Contraloría advirtió que será necesario analizar la instalación de semáforos con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a que se trata de una vía nacional, a fin de reducir riesgos para los usuarios.

El puente también presenta fierros oxidados, situación advertida por el órgano de control. “Esperemos que no afecte la durabilidad. Lo que sí va a afectar es el presupuesto. Justamente ahí es una de las partes que nos han informado que va a generar una ampliación porque hay que hacer una limpieza a estos fierros oxidados, lo cual sí efectivamente va a repercutir en el tiempo y también en el aspecto económico”, sostuvo Márquez Morán.

En relación al avance, el asesor precisó que el puente registra alrededor de 95% de ejecución; sin embargo, el saldo de obra, reactivado en marzo, enfrenta retrasos por trabajos de arenado, lo que ha motivado que el contratista solicite una ampliación de plazo de 30 días. Este componente cuenta con un presupuesto de S/ 5.1 millones, mientras que la inversión total del proyecto supera los S/ 171 millones.

“Esperemos que antes del fin de mayo esto ya esté dando marcha. Se esperaba que esto estuviera para marzo, pero lo que nos han informado es que por las propias lluvias inclusive, esto se está ampliando hasta fines de mayo”, señaló.

En tanto, la vía Nueva Molina, valorizada en más de S/ 45 millones, también se encuentra en su tramo final y, según el cronograma de obra, tiene como fecha prevista de entrega la segunda quincena de mayo, aunque aún se evalúan posibles ampliaciones de plazo.

La obra del puente Arequipa-La Joya arrastra casi una década desde su inicio en el año 2017. Poco es lo que se ha avanzado en las últimas gestiones.

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