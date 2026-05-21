Jenko del Río sorprendió al presentarse en el programa ‘Café con la Chévez’, donde aseguró que Christian Domínguez intentó acercarse a Paloma Fiuza cuando ella todavía era su pareja. Según relató, el hecho ocurrió en la época en que ambos coincidían en el programa ‘Combate’.

“El que quiso intentar algo con Paloma fue Christian Domínguez, estando Christian en ese tiempo con Vania. No sé qué intentaba el lengua corta, porque cuando habla no se le entiende y no sabe hilar las palabras, pero bajo y sucio. ¿Qué se puede esperar ya de él después de todo lo que ha salido?”, expresó Del Río durante la entrevista.

El exchico reality afirmó que Domínguez hablaba mal de Paloma fuera de cámaras, aunque públicamente mostraba otra actitud.

También contó que durante una dinámica del programa, en la que Christian Domínguez y Pantera Zegarra debían permanecer esposados, el cantante habría intentado ingresar al dormitorio de la brasileña en un departamento ubicado en Magdalena y alquilado por ATV.

Jenko del Río indicó que fue la propia Paloma Fiuza quien le comentó lo sucedido y que decidió enfrentar a Domínguez por lo ocurrido.

Asimismo, señaló que compartía camerino con el cantante y aprovechó para revelar que una mujer ingresaba constantemente a ese espacio pese a que él prefería retirarse para evitar problemas.