Vecinos del distrito de Cerro Colorado advirtieron un grave riesgo sanitario que afecta a dos sectores diferentes. Por un lado, las familias de la urbanización El Rosario 1 denunciaron la proliferación de ratas; mientras que en el sector de Añashuayco se alertó sobre curtiembres.

ROEDORES EN VIVIENDA

Respecto a las ratas dentro de una vivienda, Gonzalo Valdivia, subgerente de Fiscalización de Cerro Colorado, informó que el municipio no puede ingresar al inmueble para fumigarlos por tratarse de una propiedad privada.

Valdivia explicó que la vivienda habría quedado desocupada desde la tarde del lunes. “No podemos ingresar, es una propiedad privada. Ayer (miércoles) se ha fumigado y se ha comunicado con algunos dirigentes. Los roedores están dentro de la propiedad”, señaló el funcionario, quien precisó que el propio alcalde visitó el lugar.

Asimismo, indicó que en los siguientes días se buscará al dueño de la propiedad para continuar con el proceso de fumigación y evitar enfermedades.

COLAS DE OVINOS

Respecto a la alarma generada por la presunta aparición de colas de perros en la quebrada de Añashuayco, Valdivia descartó que se trate de restos caninos. “Hoy se ha ido nuevamente al lugar; se ha visto que no corresponde a colas de canes, son restos de curtiembres, colas de vacunos. Hay restos de gelatina del ganado”, aclaró.

El funcionario indicó que personas desconocidas están arrojando ilegalmente estos residuos en la zona, ubicada en Villa Arapa, a unos 500 metros de la entrada a las canteras del sillar.

Valdivida advirtió que la situación representa un riesgo sanitario, ya que el olor y los residuos pueden atraer animales. Si bien el municipio realizó la limpieza del sector hace dos semanas, los desechos volvieron a acumularse. “La zona es industrial y no está habitada, pero es preocupante para los visitantes de las canteras”, alertó el funcionario.

VIDEO: RATAS EN VIVIENDA DE CERRO COLORADO

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