El 31 de julio se emitirá la resolución que dispone la desafectación de 39 mil 579 hectáreas de terreno de Autodema, para que sean dispuestas a manos del Gobierno Regional de Arequipa para terminar el trámite de transferencia de estos predios a 6 municipios distritales, así lo informó la consejera por Castilla, Natividad Taco.

Como se recuerda, en el 2024 el Congreso de la República aprobó la transferencia de terrenos no afectados en uso y sin utilidad agrícola a las municipalidades de San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas (Arequipa), Quilca (Camaná), Uraca, Huancarqui (Castilla) y Lluta (Caylloma).

CITA

Para conocer los avances en esta transferencia, la mañana del jueves la legisladora regional se reunió con el gerente ejecutivo de Autodema, Walter Hilari Quispe, donde se informó también a los alcaldes de 5 de los municipios involucrados que para el 31 de julio se emitirá la resolución a favor de la Región, entidad que deberá realizar el último trámite para la transferencia del terreno a través de la Oficina de Acondicionamiento Territorial.

“Nosotros vamos a llevar una reunión el 31 de julio tan solo para verificar, en mi labor de fiscalización, la emisión de esa resolución, y a partir de esa fecha ya nos sentaremos con el Gobierno Regional, con la Oficina de Acondicionamiento para que se hagan los trámites y reciba el terreno de desafectación de estos seis distritos”, comentó Taco tras la reunión.

Esta medida busca darle mayor libertad a las municipalidades distritales sobre los terrenos en los que se asientan, como es el caso de Huancarqui , donde el 93 % de su territorio se encuentra administrado por Autodema, mientras que en el caso de Uraca , el 34 % de su jurisdicción está bajo tutela de Autodema, requiriendo la autorización de esta para realizar proyectos de inversión.

“En la desafectación ya se han identificado todos los polígonos; esperamos que eleven el informe técnico, se pase al informe legal y se pasen a hacer las acciones desde Acondicionamiento Territorial”, explicó como parte del proceso que debe seguir este trámite.