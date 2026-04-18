El proyecto Majes Siguas II obtuvo el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para áreas intervenidas en Pampa Siguas, pero además, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) realiza el trámite para el retiro de la declaratoria de Patrimonio Cultural.

La obtención del CIRA fue posible luego de terminar los trabajos de rescate arqueológico en zonas donde inicialmente se habían identificado evidencias culturales. Tras la evaluación de los informes técnicos, la Dirección Desconcentrada de Cultura en Arequipa autorizó la liberación de estos espacios, lo que permite su incorporación al desarrollo de la fase irrigable del proyecto.

En total, la medida habilita aproximadamente 2.82 hectáreas adicionales, que anteriormente estaban restringidas por su condición de intangibilidad en 47 sitios arqueológicos identificados.

Según la información del Gobierno Regional de Arequipa, en paralelo, se tramita ante el Ministerio de Cultura un procedimiento para retirar, de manera excepcional, la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación a ciertos bienes prehispánicos ubicados en la misma área.

VIDEO RECOMENDADO