Ayer, en la provincia de Ica, se realizó la inauguración de la Central de Monitoreo C5 “Ica Segura”, un centro de control de última generación que integrará tecnología avanzada para reforzar la vigilancia y respuesta ante emergencias. El acto oficial estuvo encabezado por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera.

Asimismo, acompañaron importantes autoridades como el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque; el prefecto regional de Ica, Filber Fran Oré Cueto; el jefe de la Región Policial Ica, General PNP Carlos Roque Palomino; y el CEO de SYM Perú, David Alon, empresa responsable de la ejecución del proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Tecnología de última generación

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en la Panamericana Sur – avenida Los Maestros s/n, al costado de la Compañía de Bomberos, y constituyó la culminación de un proyecto estratégico dentro del plan “Ica Segura”, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. La implementación de la central implicó una inversión que supera los S/ 86 millones, destinados a infraestructura, sistemas de inteligencia artificial y equipamiento especializado.

Entre los componentes tecnológicos destacan alrededor de 485 cámaras de videovigilancia de alta definición, muchas de ellas equipadas con visión nocturna, reconocimiento facial y zoom avanzado, lo que permitirá una supervisión detallada en tiempo real de puntos estratégicos de la ciudad. Además, el sistema incorpora arcos con cámaras lectoras de placas vehiculares, facilitando la identificación de vehículos en situaciones de riesgo o bajo investigación.

La central también contempla la instalación de 10 puestos de atención rápida descentralizados en zonas estratégicas de la provincia de Ica, botones de auxilio ciudadano y un aplicativo móvil “Wang” que está diseñado para que los ciudadanos puedan reportar incidentes y emergencias de forma inmediata. Del mismo modo dos drones, el contacto rápido y directo a través del *543, diez camionetas 4x4 y 20 motos destinadas a la seguridad ciudadana, un camión grúa y 165 kilómetros instalados de fibra óptica.

La puesta en marcha del C5 potenciará la coordinación entre diversas entidades de seguridad y emergencia, tales como la Policía Nacional del Perú, serenazgo, bomberos y otros servicios de respuesta rápida. La infraestructura cuenta con salas de control equipadas con videowalls (pantallas de gran formato), sistemas de comunicación de alto rendimiento y servidores avanzados que permitirán monitorear y gestionar información de manera integrada.

Durante el acto, el gobernador regional, enfatizó que la modernización de la vigilancia no solo se traduce en más tecnología, sino en una herramienta efectiva para mejorar la protección y tranquilidad de los vecinos iqueños. Precisó que este tipo de inversiones responde a la necesidad de adaptarse a las demandas de seguridad de una población creciente y confiada en sistemas más eficaces de prevención del delito.

En el acto de inauguración se realizó una simulación de robo en tiempo real, donde se evidenció que las cámaras realizaron el seguimiento del vehículo hasta su posterior captura con todos los delincuentes. Asimismo se realizó la entrega de una grúa destinada para el mantenimiento de las cientos de cámaras que han sido instaladas en la provincia de Ica.

