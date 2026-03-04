En la provincia de Ica, el gobernador regional Dr. Jorge Hurtado Herrera, confirmó la inauguración de la Central de Monitoreo C5 “Ica Segura”, un proyecto de seguridad ciudadana que busca consolidarse como la infraestructura más avanzada de videovigilancia y monitoreo.

Esta iniciativa forma parte del plan integral de seguridad “Ica Segura”, ejecutado por el Gobierno Regional de Ica a través de la modalidad Obras por Impuestos, con una inversión superior a los S/86 millones destinados a tecnología de punta, sistemas de inteligencia artificial y equipamiento especializado.

Con reconocimiento facial

La inauguración está programada para este jueves 5 de marzo a las 4:30 de la tarde, en la avenida Los Maestros s/n, al costado de la Compañía de Bomberos de Ica. La cita reunirá a autoridades regionales y representantes de diversas instituciones vinculadas a la seguridad pública para destacar el impacto de esta obra en la vigilancia y protección de la población.

Según los detalles técnicos del proyecto, la central estará equipada con alrededor de 485 cámaras de videovigilancia de alta definición, muchas de ellas capaces de visión nocturna, reconocimiento facial y zoom avanzado, lo que permitirá una supervisión más efectiva en tiempo real de puntos estratégicos de la provincia iqueña. El sistema también contempla la instalación de arcos con cámaras lectoras de placas vehiculares, puestos de atención rápida, botones de auxilio y un aplicativo móvil que facilitará la denuncia de incidentes por parte de la ciudadanía.

La tecnología central integra software de inteligencia artificial de origen israelí, lo que según las autoridades mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias y permitirá coordinar acciones entre la Policía Nacional, el serenazgo, bomberos y otros servicios de emergencia desde una sala de control con videowall y servidores de alto rendimiento.

El gobernador Hurtado ha señalado que este tipo de infraestructura representa un avance significativo en la modernización de la seguridad ciudadana y una herramienta clave para la prevención del delito en beneficio de los vecinos iqueños.

