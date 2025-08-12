El Gobierno Regional de Ica se prepara para inaugurar su moderna Central de Monitoreo C5 “Ica Segura”, un proyecto ambicioso que está en su etapa final de implementación y que promete revolucionar la seguridad ciudadana en la región.

Modernidad y tecnología

Con todos los componentes del sistema ya instalados y operativos, este centro se convertirá en el cerebro de la estrategia de seguridad pública, unificando tecnología de punta y recursos humanos para una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias.

El proyecto, conocido como “Ica Segura”, es una iniciativa integral que busca fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno regional ante situaciones de riesgo. La Central C5 (Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad) centralizará la información proveniente de múltiples fuentes, incluyendo las 485 cámaras de videovigilancia de última generación ya instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.

Con “Ica Segura”, la provincia de Ica estará dotada de una herramienta tecnológica sin precedentes para combatir la delincuencia y garantizar el bienestar de los ciudadanos. La capacidad de monitorear en tiempo real y coordinar con la Policía Nacional, serenazgo, SAMU y la compañía de bomberos; la cual, permitirá pasar de la respuesta a la prevención, detectando situaciones de riesgo antes de que se conviertan en incidentes.

El Gore Ica informó que los componentes del sistema incluyen: 485 cámaras de videovigilancia, cámaras de alta definición con visión nocturna, reconocimiento facial y capacidad de zoom. Central de monitoreo: Un centro de operaciones con pantallas gigantes (videowall) y estaciones de trabajo para los operadores. Sistemas de comunicación avanzados: Tecnologías para la coordinación fluida entre las diferentes agencias de seguridad y respuesta. Aplicación móvil para emergencias (una plataforma que permitirá a los ciudadanos reportar incidentes de manera directa y confidencial).

El proyecto “Ica Segura” representa un hito en la modernización de la infraestructura de seguridad en la región. Se espera que la central de monitoreo comience a operar a plena capacidad en las próximas semanas, marcando el inicio de una nueva era en la protección y tranquilidad de todos los iqueños.

Módulos descentralizados

Cabe señalar que, el proyecto también contempló la instalación de diez Módulos de Intervención Descentralizada (MID) en zonas estratégicas del departamento. Esta iniciativa es ejecutada por la empresa SYM Perú bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Cada módulo ha sido equipado con tecnología de última generación y cuenta con un enlace directo y permanente con la central de monitoreo, lo que permite una respuesta rápida y articulada ante cualquier incidente.

El personal a cargo de los MID ha sido entrenado por SYM Perú, garantizando una atención inmediata ante emergencias. Los operadores están capacitados para actuar con eficacia y profesionalismo frente a situaciones críticas.

Se precisó que los MID se instalarán en las siguientes ubicaciones: PP.JJ. Señor de Luren, León Arechua, Los Morales, Guardia Civil, Santa Rosa de Palmar, Las Casuarinas, Los Pollitos, Huacachina, La Tierra Prometida y el cruce de San Joaquín.

