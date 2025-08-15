El megaproyecto “Ica Segura” está a punto de culminar su fase final, trayendo consigo una de las iniciativas más ambiciosas para combatir la delincuencia en la región. La Central de Monitoreo C5. Considerada la más moderna de Sudamérica y la primera de su tipo en Perú, esta central de última generación es un paso importante hacia una Ica más segura.

Con tecnología israelí

Tras la inversión del Gobierno Regional de Ica a través de la modalidad obras por impuesto, se ha implementado un sofisticado sistema tecnológico israelí, diseñado para optimizar la vigilancia y la respuesta ante cualquier emergencia.

Durante una reciente visita a las instalaciones, se observó la magnitud de este proyecto. La central cuenta con un impresionante videowall, una sala de crisis para la toma de decisiones estratégicas, una sala de conferencias, y oficinas administrativas equipadas con tecnología de punta. Además, para garantizar el bienestar y la eficiencia del personal, se han habilitado un call center, una sala de recreación y una cafetería.

El corazón de este sistema es la sala de servidores, que actúa como el cerebro de toda la operación. Las pantallas inteligentes distribuidas en cada oficina y sala permiten una supervisión en tiempo real, garantizando una coordinación eficaz.

Recientemente, miembros del Escuadrón Verde - Grupo Terna visitaron las instalaciones y recibieron una orientación detallada sobre el funcionamiento de la central. Esta nueva herramienta se convertirá en un aliado invaluable para su trabajo, proporcionándoles información idónea y oportuna para la prevención de delitos.

La Central de Monitoreo C5 no es solo un edificio con tecnología; es la promesa de nuestro gobernador regional para una vida más tranquila y segura para todos los ciudadanos de Ica.

VIDEO RECOMENDADO