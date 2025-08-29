Con motivo de la celebración de la fiesta patronal de la provincia ancashina de Sihuas, cuyo día central es el 15 de agosto, en honor de la Virgen de las Nieves, hemos accedido al hermoso libro de homenaje “Sihuas: dos mil años después de Cristo”. El autor de la importante obra es el distinguido intelectual y promotor cultural José Javier Pareja Ganvini, claramente identificado con la historia, proceso y desarrollo de tan importante localidad.

CONTENIDO

Resultado de una prolija y exhaustiva investigación, en la que se revela el amor y el conocimiento del autor por su tierra, el contenido de su libro se desarrolla a través de los capítulos: Reportaje al pasado, Sihuas en la segunda mitad del siglo XX, Sihuas en la antigua región de los Conchucos, Sigüenza: tierra del capitán español don Juan Gómez Arias y Principales artículos publicados en la revista “La Voz de Sihuas”.

El contenido del valioso y documentado libro incluye una inspirada selección poética del autor, que enriquece y agrega especial valor al importante libro.

IMAGEN Y PANORAMA

En palabras del propio autor, es decir cómo él ve a su tierra, se destaca esta colorida imagen: “Enclavada en el Callejón de Conchucos, hermoso y solariego vallecito sembrado de álamos y fresnos, de sauces y pinos, de pencas y eucaliptos, de árboles frutales y fragantes flores, Sihuas se levanta a 2,716 m.s.n.m. El clima es sumamente agradable y muy saludable: mantiene un promedio de 21 grados centígrados. Su fiesta patronal, en honor de la Santísima Virgen de las Nieves, se celebra del 3 al 12 de agosto; pero la más importante celebración se desarrolla durante los quinquenios, es decir cada cinco años, como en el presente año.

VIVENCIAS Y TESTIMONIO

Con inocultable añoranza, el autor registra sus recuerdos sobre acontecimientos, costumbres y tradiciones de su pueblo, varios de los cuales han desaparecido barridos por la modernidad. Entonces su palabra se llena de añoranza, nostalgia y orgullo por una serie de acontecimientos locales, especialmente relacionados con la celebración de la fiesta patronal, que marcaron la historia de su pueblo. Por eso recuerda con sentida añoranza y escribe: “Existen algunas costumbres que van desapareciendo, como las famosas ferias agropecuarias industriales; los renombrados concursos de caballos de paso; la carrera de cintas a caballo; las tardes taurinas con elegantes comisarios acompañados por las principales autoridades de la localidad, así como por un selecto grupo de señores vestidos con elegancia y al son de la banda de músicos de la mayordomía, que daban vuelta a la plaza de armas, donde se lidiaban los toros de la zona.

Asimismo, con inocultable nostalgia, el autor explica que han desaparecido los famosos encierros de toros a caballo de paso, así como las ramaditas donde se vendían chicha de jora, gro, cerveza y comidas típicas. También han desaparecido “la recepción que ofrecía el prioste o mayordomo, así como los bailes sociales que organizaban los clubes sociales y deportivos, a los que asistía la distinguida sociedad, elegantemente ataviada con terno y corbata”.

SIHUAS EN LA VISIÓN DE ANTONIO RAIMONDI Y DEL SACERDOTE SANTIAGO MÁRQUEZ

Otro aspecto importante del libro de José Javier Pareja destaca el testimonio y la visión del sabio italiano Antonio Raimondi en su obra “El departamento de Ancash” (1873), en la que desarrolla esta información: “Algunos años hace que el distrito de Sihuas era el más importante, siendo la Villa de este nombre, la capital de la dilatada Provincia de Conchucos, pero hoy día subdividida la antigua Provincia en tres (Conchucos Alto, Pomabamba y Pallasca) y reducida la población de Sihuas al más simple rango de Capital de Distrito, ha perdido toda su importancia y ha decaído muchísimo”.

A continuación agrega: “El territorio de este Distrito, como el de toda la Provincia de Pomabamba, es muy quebrado y tiene toda clase de climas, extendiéndose desde la profunda quebrada del Río Marañón hasta la helada cumbre de la Cordillera.

Este distrito, además de la capital, comprende los pueblecitos de Quiches, Chingalpo, San Miguel, Ullulle, Cutamayo, Pegallo, Pueblo Viejo y Huanchi.

Las principales Haciendas de este distrito son: Jocos, Santa Clara, Pariachi”.

Esta valiosa fuente histórica se complementa con la exhaustiva investigación “Huari y Conchucos”, del sacerdote Santiago Márquez Zorrilla” (1965), de gran contenido histórico, especialmente para la sociedad y población de la región.

CRONOLOGÍA DE SIHUAS EN EL SIGLO XX

Otra sección muy valiosa del importante libro es “Sihuas, al finalizar la segunda mitad del siglo XX”, que, en realidad, constituye un recuento cronológico sobre los principales acontecimientos de la provincia ocurridos desde el año 1938 hasta fines del siglo XX. Entonces la información se muestra exhaustiva y destaca los hechos más importantes ocurridos en tan importante región ancashina, que en la actualidad cada vez exhibe un mayor desarrollo y proyecciones para el futuro.

INSPIRACIÓN POÉTICA

Claro reflejo de la especial sensibilidad del autor del libro es la sección “Inspiraciones robadas a la tristeza, a la melancolía y la soledad”, que comprende un conjunto de poemas líricos y románticos, de los cuales, sin embargo, solo dos creaciones se relacionan con el tema predominante de la obra: “Así es mi tierra” e “Himno a Sihuas”. Al primero pertenecen estos versos: “De la frondosa arboleda de este valle emergió / Juan Gómez Arias, capitán español, la fundó; / quien a la Virgen de las Nieves adorarla ordenó; / el pueblo ante ella fiel y reverente se postró; / cánticos, rezos y flores siempre la brindó; / bendiciones para sus hijos ella derramó”.