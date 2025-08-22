El distrito de Salpo, que cada día alcanza mayor reconocimiento por su riqueza arqueológica y turística, tiene también en la producción literaria uno de sus soportes primordiales, como lo acredita el hecho de ser la cuna de los extraordinarios poetas Juan Paredes Carbonell y Claudio Saya (seudónimo de Claudio Edmundo Espejo Lizárraga), ambos distinguidos miembros aurorales del Grupo Trilce.

Pero los nombres mencionados no son los únicos, pues de la tierra del Ragach, el soberbio mirador del mar de Trujillo y de la Cordillera Blanca, publicitado ahora con el sobrepuesto nombre “Mirador del cielo”, es también la tierra natal de los investigadores Modesto Montoya y Miguel Ascón, así como, específicamente, de otros meritorios escritores, como el narrador y artista plástico Sixtilio Rojas Gamboa, radicado en Chimbote; el poeta Emberto Narciso Carranza, tempranamente desaparecido; e incluso, Aníbal Meléndez Córdova, autor de la hermosa novela política y romántica “Sueños vividos”, ambientada en varios escenarios, especialmente Trujillo, Lima y la vasta zona del importante distrito, que antes comprendió varios caseríos y haciendas, como Carabamba, Mache y Julcán, precisamente recreados en la mencionada novela.

En ese fecundo e iluminador contexto se consolida e irradia la producción narrativa de Elmer López Guevara, cuyo talento y destreza se han plasmado hasta ahora en una sólida y consistente producción narrativa, en cuyo conjunto destacan los libros de cuentos “El hombre que tenía medio morir” (2010) — con el cual obtuvo el Premio Copé de Plata—, “Caída libre” (2015), “El amor por los ojos entra” (2022), “El amor de mi vida eres tú” (2024), la novela “Una visita inesperada” (2019)“ y el flamante libro de cuentos “Todos los sueños”, que se presenta este viernes 22.

UN REPASO A SU NOVELA “UNA VISITA INESPERADA”

En el prólogo que nos encargó el autor desarrollamos la idea de que él cuestiona y pone “en jaque” concepciones y creencias que orientan la vida y los actos de las personas, caracterizadas casi invariablemente por la vigencia de las normas y creencias del mundo católico occidental. En este caso, Elmer toma distancia de los dogmas, ritos y actitudes, que no los niega ni censura, sino que remecen y estremecen, por ejemplo, sobre la eternidad invariable e inmodificable de la vida en el paraíso.

Tal vez por eso no aparece claro un mensaje, tesis o propuesta cultural, moral, social o política determinada. En todo caso, es una original, sorprendente y hermosa interpretación del mundo espiritual de fuertes raíces occidentales. Por supuesto, estamos ante una admirable recreación, para ver y juzgar el mundo bajo otra perspectiva, menos espiritual, más humana, que el hábil escritor construye con un elevado y profundo manejo del lenguaje.

Tampoco el narrador se involucra en los hechos, tradiciones y costumbres habituales, para desarrollar una visión desacralizada de actos y ritos. No los niega, sino que propone una interpretación más humana que divina. Entonces, en realidad, no aparece claro el mensaje o una cierta concepción filosófica, ideológica, religiosa o social; en todo caso, se trata de una original creación artística y literaria para ver y juzgar el mundo bajo otra perspectiva, que el autor construye con elevado dominio del lenguaje artístico.

TODOS LOS SUEÑOS

Por los diversos libros del autor que hemos leído, Elmer López Guevara aparece realmente como una pluma esplendorosa en la narrativa peruana del presente siglo, donde ocupa un sitial de justo reconocimiento por su singular y notable talento creador, por su inspiración trascendente y por su plasmación estética que, en realidad, empezó en el referente local andino y que paulatinamente ha ido creciendo y explorando otros espacios y niveles humanos, sociales y culturales. Entonces, su inspiración literaria se plasma en el manejo de una técnica depurada propia, que ha ido alcanzando su propio estilo e identidad única y singular.

Su más reciente y flamante libro, “Todos los sueños”, desborda los motivos convencionales, para explorar otros universos seguramente alternativos y correlativos al convencional, pero con su propia lógica y sus propios personajes y acontecimientos, todos marcados por las manifestaciones oníricas, específicamente el mundo de los sueños, que se desarrollan según su propia lógica y designios, correlativos pero diferentes al contexto común u ordinario.

Sin duda, se trata de un enfoque, exploración y creación literaria notables del narrador salpino, liberteño y peruano de los nuevos tiempos, que enriquece y renueva la literatura regional y nacional.

Específicamente, el contenido nos muestra un conjunto de cuentos que se alejan del referente físico, humano y social convencional predominante en su narrativa anterior, para dirigir su atención hacia los hechos inconscientes, que, sin embargo, se desarrollan conforme a su propia lógica. Específicamente, el flamante libro comprende los cuentos: El tipo sube al bus y todo cambia, Un asalto, El hombre en el corredor, La voz de la mujer en el celular, Sueño infinito, Superpoderosa, Jacinto Talledo, asesino implacable, Volar, no volar, Camino a la felicidad, El cuarto de los reflejos, Almas gemelas, Todos los fuegos, Gaspar.