Javier Villegas Fernández (Chiguirip, Chota, 1955). Es docente en la especialidad de Artes Plásticas y Psicología, y se graduó en Sociología, en la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque, en donde reside actualmente. Ha sido galardonado por su labor artística en el ámbito regional y nacional, entre los cuales se destacan: En 1991 obtuvo el Premio Nacional de Educación “Horacio”- con su obra “La Luna Cantora” y otras poesías para niños. En 1997, obtuvo el Primer Puesto con el cuento “Sapito Sapón”, en la II Bienal Regional de poesía y cuento para niños y jóvenes, evento organizado por la Dirección Regional de Educación de Lambayeque. En 2005, obtuvo el Primer Puesto en poesía (Área Educación Inicial), en el I Concurso de Literatura Infantil y Juvenil 2004, convocado por la Editorial Master Libros y la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ). En 2009, obtuvo la Mención Honrosa, en la III Bienal de Poesía Infantil ICPNA 2009, concurso convocado por el Instituto Peruano Norteamericano (ICPNA). Es Directivo del Centro de Promoción de la Literatura Infantil y la Lectura (CEPROLIL) y director de la revista de literatura infantil y promoción de la lectura “Poroporo”. Es uno de nuestros mejores escritores peruanos para niños y jóvenes.

Cuentacuentos

Una forma de acercar a la población infanto-juvenil a los libros, es fomentar el “cuentacuentos” personaje en vivo quien narra historias reales o ficcionales a un público con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos hablan sobre nuestras vidas y nuestras raíces. Por ello, Javier Villegas ha publicado “La Cuentacuentos” (ed. Frías,2025) para valorar esta actividad, y que mejor, mediante un cuento dirigido a niños de 8 a 12 años. Trata de una niña conversadora y apasionada por los libros y la lectura; consecuentemente, se convierte en una conocida y admirada “cuentacuentos”, actividad que comparte con los niños del lugar y los alrededores donde vivía. Se narra que esta actividad la realizó hasta los últimos días de su vida; por eso, será recordada y su ejemplo servirá de inspiración para muchas historias. Es un acierto que Villegas resalta el sonido de la lectura que permite entender todo el relato y en este caso resulta imprescindible el imaginario para nuevas repercusiones.

Rana Anita

Javier Villegas lleva aproximadamente 25 años escribiendo para niños del Perú y Latinoamérica, pues constantemente viaja atendiendo invitaciones. Anteriormente, editó su poemario “La rana Anita” (ed. 2023) de verso rimado para niños de 6 a 12 años, ambientado a los tiempos modernos, cuyo argumento son las pretensiones de una rana que persevera en encontrar un novio apuesto y con buenos valores, por tal razón recurre al uso de estrategias que hagan posible el cumplimiento de su anhelado sueño. Además del libro texto, se incluye un “cuadernillo de actividades”, para que los padres y maestros puedan orientar a los niños, hacia una adecuada comprensión del texto y la adquisición del gusto por la lectura.

Mariposa de sueños

El libro “Mariposa de sueños” (ed. Frías 2020) fue ganador del concurso nacional “Estímulos Económicos para publicaciones” impulsado por el Ministerio de Cultura. Consta de 20 poemas para niños y lleva adjunto un cuadernillo con actividades para que los docentes y padres de familia, lo trabajen con los escolares. Los versos están ordenados en cuatro apartados: Cantares de Ternura, Recaderos del alba, Magia de la ternura, y Parcelas de alegría. Villegas, siempre persiste en el género poesía, especialidad infantil, por cuanto valora y considera imprescindible para desarrollar la imaginación e inspiración de la niñez, por lo tanto, debería darse importancia igualmente que a la narrativa. “La poesía suele ser la cenicienta de la literatura en los niveles de inicial, primaria y secundaria de la educación básica; pero “Mariposa de sueños” puede ayudar para que los docentes trabajen los versos y los niños amen la poesía”, nos comentó en una conversación telefónica.

Sapito sapón

Villegas también publicó “Sapito sapón” (2008) cuento dirigido a niños de 5 a 8 años en donde resalta el sentimiento de amistad entre un niño y un sapo. Es una historia de ternura y recreación. En este cuento corto, desarrolla un largo camino de comunicación y cariño hacia un sapito que comparte con un niño, la magia de momentos de protección, de amistad, de compañerismo. Su promesa frente la ausencia de su amiguito batracio, enternece y emociona. Esto es común en un hombre de valiosos quilates, que tiene un compromiso con la vida y lo evidencia a través de su obra poética. “Sapito sapón” deja una sabia lección de amistad, de solidaridad y puede ser el facilitador para múltiples trabajos en las escuelas, como dramatizaciones, construcción de diálogos, elaboración de oraciones alusivas, estudio de los batracios, dibujos; en concordancia con lo indicado por la escritora argentina Alma Mateos Taborda.

Coda

Javier Villegas está incluido en la “Antología de poesía para niños y niñas” (2015) publicado por el Ministerio de Educación del Perú, con la recopilación de Roberto Rosario, en la cual aparece también Julio Garrido Malaver (Celendín) de Cajamarca. Enhorabuena, por los niños del Perú.