La biblioteca Abraham Valdelomar desde la Huacachina, Ica, es actualmente el más dinámico centro cultural en el sur peruano. Bajo la dirección de su fundador, Alberto Benavides Ganoza, ha publicado “Acuérdate de mí y otros poemas para recordar” (2025) y “Orkopata. Antología Poética” (2024), ambos libros imprescindibles, con prólogo, selección y notas del reconocido poeta, crítico, antologador e investigador Ricardo González Vigil. La biblioteca tiene como editor a Leonidas Cevallos y colaborador a César Panduro. Las publicaciones poseen un formato original y coleccionable que atraen a su lectura.

ACUERDATE DE MÍ

En “Acuérdate de mí y otros poemas para recordar” revive Carlos Augusto Salaverry (Piura 1830–1891) uno de los poetas más representativos del romanticismo peruano que ha sido puesto en valor. Su obra suele explorar los temas: el amor, la ausencia, la memoria y la experiencia íntima del sentimiento. En “La bohemia de mi tiempo” (1886) Ricardo Palma señaló los notables dotes del poeta lírico Carlos Augusto Salaverry, y lo incluye entre los miembros de la generación romántica peruana, entre los que destacan Luis Benjamín Cisneros, Juan de Arona (Pedro Paz Soldán y Unanue), Clemente Althaus, Manuel Atanasio Fuentes, Nicolás Corpancho, José Antonio de Lavalle y Francisco Laso.

González Vigil, considera que la vigencia de Salaverry se debe al poema y a la veta poética que da título al presente volumen, “Acuérdate de mí”. Para José de la Riva Agüero, es “la más sentida poesía amatoria de la literatura del Perú”. Además, agregó sobre nuestro poeta: “En el Perú, donde la literatura de hace cuarenta años es ya casi materia incógnita; donde los críticos, a fuerza de indulgencia, equiparan y confunden los méritos más diversos; donde la generosidad del público literario apenas sabe más que los nombres de los antiguos poetas; no es mucho que se esté a punto de olvidar a Salaverry, aunque muerto ayer, y que se le ponga al lado de aquellos a los que manifiestamente debe colocarse muy por debajo de él” (en Carácter de la literatura del Perú independiente, 1905).

Del hermoso poema “Acuérdate de mí” compartimos los siguientes versos: ¡Oh! cuando vea en la desierta playa, / con mi tristeza y mi dolor a solas, / el vaivén incesante de las olas, / me acordaré de ti; / Cuando veas que una ave solitaria / cruza el espacio en moribundo vuelo, / buscando un nido entre el mar y el cielo, / ¡Acuérdate de mí!/. (p. 117). En esta petición hay una mezcla de nostalgia, anhelo y belleza del recuerdo compartido, una idea fundamental del romanticismo: amar a pesar de la distancia o la muerte.

En síntesis, en “Acuérdate de mí y otros poemas para recordar” late el tema del recuerdo y la memoria como eje central del volumen. Es la expresión de sentimientos intensos, propios del romanticismo (dolor, nostalgia y amor eterno). La importancia de Salaverry en la poesía peruana y cómo este poema se ha convertido en un referente de esa sensibilidad es hoy tema actualizado. Mantiene la solvencia en el uso del lenguaje poético y es muy bien usado en transmitir emociones (imágenes fuertes y repetición lírica).

ORKOPATA

“Orkopata. Antología Poética” es una selección representativa de la poesía del Grupo Orkopata, movimiento literario y cultural surgido en Puno en los años 1920 que articuló una de las propuestas más originales del vanguardismo andino en el Perú. El volumen recoge textos de figuras centrales como Gamaliel Churata (Arturo Peralta Miranda), Alejandro Peralta, Luis de Rodrigo, Dante Nava, Emilio Armaza y Emilio Vásquez, entre otros, acompañados de un excelente prólogo de Ricardo González Vigil, también compilador y autor de los comentarios críticos que contextualizan la obra.

Además de ofrecernos una selección de textos que rescatan la identidad del sur peruano, se destaca el indigenismo de Orkopata. La antología preparada por González Vigil se presenta como un homenaje a la poesía orkopatiana. Las creaciones de los integrantes de Orkopata han sido consideradas como “vanguardismo andino” o “indigenismo de vanguardia”, que supera los marcos culturales y fortalece la voz plural a una estética del sur andino.

En la introducción se describe el panorama vanguardista de la época y la experimentación lingüística, considerando el aimara y el español como resistencia cultural a la influencia del surrealismo. González Vigil, con su reconocida trayectoria como poeta, crítico y antólogo, ubica a Churata como el “gran poeta de Orkopata”.

En “Orkopata. Antología Poética” se presenta una selecta colección de poemas que inherentemente conllevan un manifiesto estético. A través de sus páginas confrontamos un lenguaje poético, híbrido y experimental que nos sumerge en una poética que reivindica las culturas andinas como fuentes legítimas de creación literaria. González Vigil ha recuperado a escritores marginados o poco estudiados, como los integrantes del Grupo Orkopata, reinsertándolos en la historia literaria nacional. Ha ampliado el canon tradicional, y viene reincorporando voces regionales, andinas y heterodoxas. Su trabajo muestra que la literatura peruana no es homogénea, sino plural y viviente. Hay que releer del norte a Salaverry y del sur a Churata.