En impecable edición, al menos desde el punto de vista formal, el distinguido y original poeta, y ya definido antólogo en el respectivo género, Bethoven Medina Sánchez, publicó el reciente pasado año la antología “Poesía infantil de La Libertad”, que constituye un importante aporte a la formación educativa, estética y cultural de los niños desde los primeros años de su vida escolar.

ANTECEDENTES LITERARIOS

Distinguido poeta y prolífico escritor, Bethoven Medina Sánchez exhibe una variada y respetable producción poética, en cuyo conjunto figuran los siguientes títulos: Necesario silencio para que las hojas conversen (1980), Quebradas las alas (1983), Volumen de vida (2011), Expediente para nuevo juicio (1998), Y antes niegue sus luces el sol (2003), Cerrito del amanecer (2007), El arriero y la montaña bajo el alba (2008), Ulises y Taykanamo en altamar (2012). Asimismo, ha publicado las antologías Labios abiertos (poesía joven nor peruana, 1979), Belleza de la rebeldía (antología de la poesía joven en Ayacucho, 1982), Edición Extraordinaria: Antología general de la poesía en La Libertad (1918 – 2018), la más importante en su género publicada hasta ahora en la región, y una de las más valiosas en el ámbito nacional, así como el importante ensayo Julio Garrido Malaver: poesía y ejes temáticos (2024).

Asimismo, en el ámbito de la literatura infantil, ha publicado el poemario “Cerrito del amanecer”, así como la traviesa y juguetona novela “Chelita encantadora”, lo que significa que su flamante antología lo reafirma en el conocimiento y cultivo de la literatura inspirada en el universo de los niños.

EL CONTEXTO DE LA LITERATURA LIBERTEÑA

En realidad, son escasos los estudios y aportes sobre la literatura regional de La Libertad. El primero de los cuales lo constituye la serie “Poetas de la Libertad”, “Narradores de La Libertad” y “Ensayistas de La Libertad”, que publicó Marco Antonio Corcuera en la segunda mitad de los años 50, cuando el universo de autores y obras no era muy numeroso; posteriormente, casi al concluir el siglo XX, Blasco Bazán Vera publicó su estudio panorámico “Literatura liberteña”.

Las mencionadas publicaciones, sin embargo, no desarrollan o no incluyen la producción inspirada en el universo infantil, ámbito que exhibe valiosos logros en los que hay necesidad de concentrar la atención en procura de su valoración, aprovechamiento y desarrollo. En ese panorama casi desierto, a fines de 1993, nosotros publicamos la primera antología “Literatura infantil y juvenil de La Libertad”, en el que incluimos algunas muestras poéticas de Bethoven, pues entonces aún no se definían sus aportes propios en el referido ámbito, en el que ahora exhibe una vigorosa y fecunda producción.

De las mencionadas obras hoy prácticamente no se dispone de ningún ejemplar, de manera que el panorama otra vez se presenta casi desértico; por eso también la citada antología de Bethoven adquiere un importante valor y aporte literario, cultural y educativo.

CRITERIO DE EDICIÓN

En realidad, el criterio seguido por el antólogo, más que estético es expresamente geográfico; por lo tanto, los autores incluidos pertenecen a los diferentes distritos y provincias de La Libertad. Incluso, siguiendo el mismo criterio, la selección incluye a autores procedentes de otros departamentos o regiones, pero que se establecieron o produjeron parte significativa de su producción desde aquí, de Trujillo.

Esto significa que no se incluye a los autores en razón de su nivel poético o artístico, o sobre el volumen de su producción, sino por su lugar de pertenencia o asimilación, que no siempre constituyen factores estéticamente confiables; tampoco se opta por el criterio de edición, pues varios autores no acreditan expresamente obra publicada.

Por el factor expuesto no se registra ningún nombre poético representativo de las provincias de Bolívar y Julcán, que probablemente se cubrirá en el futuro, pues tal vez se necesita profundizar más en la investigación.

Siguiendo el criterio geográfico mencionado, a la provincia de Ascope pertenecen los poetas: Alcides Spelucín, Carlos Sánchez, Juan Manrique y Julia Yepjen. De Chepén se incluye a Maruja Tafur, Fernando Rojas, Julia Wong y Sonia Guevara. En la provincia de Gran Chimú se identifican los nombres de César Adolfo Alva y Oscar Alva y Alva. Otusco está representada por el autor de este comentario y por Aufredi Calderón.

Pacasmayo revela una fecunda muestra de poesía para niños: Nicanor de la Fuente (Nixa), Elmo Ledesma, Graciela Zárate, Antonio Escobar, Marco Cueva, Ricardo Cabanillas, Josué Vallejos y Miguel Arbildo. A la provincia de Pataz pertenecen los emblemáticos nombres de Luis Valle Goicochea y Aída Vidal Arias. De Sánchez Carrión son: Néstor Gastañaduí, Ciro Alegría, Amelia Gastañaduí y Paul Orlando Vera.

Santiago de Chuco está representada por: César Vallejo, los hermanos Abraham y Felipe Arias Larreta, Gerardo de Gracia, Danilo Sánchez Lihón, Erasmo Alayo, Angel Gavidia y Alejandro Benavides. Trujillo también ofrece una representativa relación: Alejandro Romualdo, Arturo Corcuera, Manuel y Mercedes Ibáñez Rosazza, Jorge Barboza, José Watanabe, Dina Sánchez, María Esther Pérez, Gloria Portugal, Carlos Santa María y Jorge Segura. En la sección de invitados se incluye a los poetas: Julio Garrido Malaver, Marco Antonio Corcuera, Jorge Díaz Herrera y Alberto Alarcón.