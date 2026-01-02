Siempre es alentador comprobar la vitalidad y fecundidad de la producción intelectual, especialmente de nuestra región, de la cual ofrecemos la siguiente muestra a la que hemos tenido acceso:

GAVIDIA: VALLEJO A SOLAS

El ensayista, narrador y poeta Angel Gavidia publicó el libro de ensayos “Vallejo a solas”, compuesto por cuatro partes esclarecedoras en su análisis: UNO: Incluye las reflexiones del ensayista sobre el poema “Masa”, un poema de “Trilce”, “Piedra negra sobre piedra blanca” y otros textos en los que repasa la evocación del poeta con la madre. También destaca el texto “Navidad”, descubierto por un investigador puneño. DOS: Comparación de Vallejo con creaciones poéticas de Miguel Hernández, Jorge Luis Borges y Julio Ramón Ribeyro.TRES: Explora aspectos extrínsecos pero relacionados con el quehacer literario, como el contexto raigal, geográfico y telúrico de Strafford, los cementerios de Montparnasse y Santiago de Chuco; las referencias a como Menocucho, Irichugo y Tayanga; la comparación entre las madres de Vallejo y Daniel Alcides Carrión, la actualización de la epidemia y la relación de Vallejo con la medicina. CUATRO: Esta sección reafirma el sólido dominio y solvencia ensayista y crítica del autor, ya no solo en el tema literario, sino también en lo lingüístico y filológico; así se aprecia en el tema “El habla de Santiago de Chuco en la poesía vallejiana”.

NAMOC M.: BIOÉTICA, VIDA Y MUERTE

Especialista en cirugía pediátrica, profesor en la facultad de Medicina de la UPAO. El autor es también un reconocido intelectual e investigador, de cuyo ejercicio es resultado el original y admirable libro que lleva por subtítulo “Personajes ilustres de la medicina”. Unas frases alusivas ilustran el contenido: “La Muerte es una etapa de la vida. Con la muerte solamente pasamos a existir en otro formato, en otra forma o estado. Con la muerte volvemos a la naturaleza y a magno universo. Nacemos y vivimos para morir”. El énfasis de su original y sólido libro desarrolla la vida de personajes ilustres de la medicina, especialmente Premios Nobel y de origen judío radicados en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos.

LÓPEZ: TODOS LOS SUEÑOS

Su más reciente libro, “Todos los sueños”, desborda los motivos convencionales, para explorar otros universos alternativos y correlativos al convencional, todos marcados por las manifestaciones oníricas, específicamente el mundo de los sueños, que se desarrollan según su propia lógica y designios, correlativos pero diferentes al contexto común. Es un conjunto de cuentos que se alejan del referente físico, humano y social convencional predominante en su narrativa anterior, para dirigir su atención hacia los hechos inconscientes, que, sin embargo, se desarrollan conforme a su propia lógica. Específicamente, el flamante libro comprende los cuentos: El tipo sube al bus y todo cambia; Un asalto; El hombre en el corredor; La voz de la mujer en el celular; Sueño infinito, Superpoderosa; Jacinto Talledo, asesino implacable; Volar, no volar; Camino a la felicidad; El cuarto de los reflejos; Almas gemelas; Todos los fuegos; Gaspar.

MURGIA: RECOMENDACIONES DE HAYA

Aparte de su reconocida trayectoria política, José Murgia Zannier exhibe una meritoria producción intelectual, plasmada en importantes volúmenes, que este año se incrementó y enriqueció con la edición de “Haya de la Torre: Manuscrito de sus recomendaciones para la conducción del Partido Aprista Peruano”. El nuevo libro ratifica al autor como uno de los políticos más fecundos y de vasta cultura, no solo en nuestra región, sino a nivel de todo el país.

SÁNCHEZ R. Y EL ESOTERISMO

El autor es natural de Machaytambo, cuando dicho caserío pertenecía al distrito de Salpo, y ahora a la provincia de Julcán. Ha ejercido la docencia secundaria y superior en importantes instituciones educativas; es integrante del Grupo literario “Haravicku” y ha merecido distintos galardones. El autor revela especial conocimiento del tema esotérico y su libro, que ya lleva tres ediciones, se ha publicado con varios prólogos, desarrollados por Bethoven Medina, Germán Rosas, Horacio Medina Sánchez y José A. Rosciano.

LEER AQUÍ: Jorge Barboza presentó sus últimas tres producciones en Trujillo

GUEVARA: LA BRÚJULA DEL CORAZÓN

En su producción destaca el poemario “Remanso de paz” (2024) y, especialmente, su flamante libro de cuentos “La brújula del corazón”, reunión de hechos e historias que transcurren especialmente en el ámbito educativo y en la época contemporánea; por lo tanto, el interés de los relatos no está propiamente en los hechos o en la jerarquía artística de su elaboración, que, por supuesto, también es meritoria, sino en el mensaje o lección que proponen, hecho que comunica a los diferentes textos un elevado nivel formativo.

BETHOVEN MEDINA: POESÍA INFANTIL DE LA LIBERTAD

Uno de los más importantes realizadores como creador, investigador y antólogo es el distinguido y reconocido escritor Bethoven Medina, quien plasma un importante esfuerzo singular y casi sin precedentes en nuestra región: la extraordinaria antología “Poesía infantil de La Libertad”, que constituye una selecta y representativa muestra de la producción poética de nuestra región, cultivada por creadores pertenecientes a las diversas provincias de nuestra región, con excepción de Bolívar y Julcán.