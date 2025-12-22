Jorge Barboza Beingolea, escritor que desarrolla una importante y fructífera labor creativa en el campo de la literatura infantil, presentó en Trujillo sus producciones “Mi barco hundido y otros cuentos”, “Mincha y el pututu mágico” y “Chicote y Damián”. Todas llevan el sello de la prestigiosa editorial Infolectura.

La presentación se realizó en el Centro Cultural del Banco de la Nación y estuvo a cargo de de los docentes y escritores Carlos Pérez Urrutia y Mónica Sánchez Santillán. A ambos se sumó la conductora de televisión Susan Calderón.

Dueño de una voz poética cargada de ternura y amor por la infancia, Barboza propugna una educación en la que la alegría sea la expresión que embargue el espíritu del niño.

Jorge Barboza nació en Lima en 1944, pero radica en Trujillo desde hace muchos años. Realizó estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

También ha publicado los libros “Los mágicos duendes del hilo”, “Alitas y Pasitos” y “El amor de los colores y otros poemas”. Ha sido considerado en la antología Ronda Infantil de La Libertad y Poesía Infantil de La Libertad junto a grandes escritores clásicos y contemporáneos.