Teófilo Gutiérrez (Jaén, 1960). Narrador, poeta y editor. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). En 1997 fundó Hipocampo Editores. Ha obtenido el Premio COPE de Bronce (cuento, 1989), El cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas (1989) y el Primer Premio de Cuento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la asociación cultural Viernes Literarios (2004). En 2021 la Municipalidad Provincial de Jaén lo homenajeó por su labor como Escritor del Bicentenario. Ha publicado en cuento “Tiempos de Colambo” (1995) y “Colina Cruz” (2009); en poesía “Sabor de sidra” (2023). Recientemente publicó “El mundo que a escondidas miro” (Hipocampo editores,2025), cuentario insular en el escenario de la mayoritaria narrativa citadina. Entonces, es necesario atender a la narración escrita con lirismo rural y musicalidad como se presentan los cuentos de Gutiérrez.

Opiniones

Teófilo Gutiérrez por su nivel narrativo ha recibido opiniones favorables de Miguel Gutiérrez y Antonio Gálvez Ronceros, por lo cual, debemos revisar su producción. Destacamos las fortalezas por ser una prosa con matices poéticas y evocadoras. Con calidad del lenguaje, combina lo simbólico que aún persiste en la memoria colectiva. En sus historias se conectan añoranzas que enriquecen las historias. Asimismo, denota elementos del folclore, oralidad y mitos populares del norte peruano, comparándose en su enfoque con clásicos de la literatura peruana que trabajan con la memoria ancestral y colectiva. El impacto puede sentirse subjetivo y lento, pues se basa en atmósferas y memorias más que en giros argumentales intensos.

Contenido

El libro está conformado por el siguiente índice: No podré alimentarla toda la vida (p.13), El perro no vendrá más a olisquear (p.21), Como un beso chicloso y cálido (p.31), El coleccionista de piedras antediluvianas (p.39), Se retorció en el polvo como gusano herido (p.51), Las gaviotas llenaron de cagarrutas el pueblo (p.65), Un maullido arrancó la luz del día (p.77), Una intermitencia atrevida (p.87), Un casi acto de canibalismo (p.93). Como se aprecia ningún cuento en particular coincide con el título general del libro “El mundo que a escondidas miro”. Es decir, Gutiérrez se aleja de aquellos narradores que seleccionan al título de algún cuento para dar como título general con el complemento de “y otros cuentos”. No obstante, el mensaje que nos brinda en las titulaciones de todos los cuentos, coincide en línea de tiempo y motivacional (unidad temática) que denotan orientación crítica de diferentes niveles sociales y lo particularidad de sus personajes. Algunos relatos son populares, con registros orales, tal como se advierte en los títulos.

Toda la vida

El libro presenta en primer orden a “No podré alimentarla toda la vida” (p.13), y surge la intriga con la exposición humana de la trama como en el siguiente párrafo “Pero a José Fernández solamente le interesaba saber que yo estuviera ahí, delante de su casa. No preguntó los motivos de mi tardanza. En pocas palabras, su interés se centró en relatarme algo de la breve vida de la niña a quien yo había ido a recoger. Lo hizo mientras llegábamos a ese corral y durante el tiempo que demoramos en acomodar a la niña sobre el lomo del burro. Me dijo, sosegadamente: «Su verdadero nombre es Anita, pero desde siempre le hemos dicho Animalito. Si le dices Anita tal vez no se reconozca, porque entiende más si le decimos Animalito. Me falta el tiempo para alimentarla, darle de beber y bañarla. Esas cosas las hacía su madre, pero la pobrecita se murió hará unos seis meses. Tu tía me dijo que vendrías a llevarla; pues, bien, llévatela. Pero ¿cómo podrás llevarla?, ¿cómo la acomodarás en esa angarilla? Si la llevas sentada en la angarilla se cae al primer paso del burro. Creo que podemos acomodarla en un lado de la alforja y, del otro lado, en contrapeso, colocamos una calabaza grande. Creo que así podrán llegar a su destino” (p.16).

Otros temas

El cuento “Las gaviotas llenaron de cagarrutas el pueblo”, trata de una historia distópica, que nos transmite desasosiego. Hay una referencia al conflicto armado interno en “Un maullido feroz” con personajes aguarunas. En “Una intermitencia atrevida” los navegantes manifiestan los recuerdos en palabras siempre con añoranzas y las tacitas de café, sin duda algunas era antiguas, como las historias contadas por Gutiérrez.

La navidad

En la narración “Un casi acto de canibalismo” (p.93) con la cual se cierra el libro, nos relata de Flavio a quien conoció en Piura cuando el interlocutor fue a visitar a la tía Elvia. Al final, menciona que luego de la misa se escuchó la expresión ¡Feliz Navidad! Ya en casa el narrador descubre que Flavio estaba en el centro de la mesa, brillante y adornado con lechugas sobre un azafate de porcelana china. La tía Elvia le había llamado Flavio en alusión a un ex enamorado. Y su destino ya estaba escrito para esa Navidad. El sujeto narrador confiesa “No probé pavo horneado. Hubieses sido un casi acto de canibalismo comerme a mí hermano Flavio aquella Navidad, la primera y última en esa casa, porque pronto también me iría para siempre” (p.101). Este final de contraste es importante al cerrar el libro de uno de los mejores narradores peruanos.