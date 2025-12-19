Natural de Colasay, provincia de Jaén, en Cajamarca, la educadora y poetisa Cesarina Vásquez Torres estudió la especialidad de Literatura en la Universidad Nacional de Cajamarca, donde tuvo como profesores a notables académicos y escritores, como el poeta Manuel Ibáñez Rosazza, el tecnólogo César Paredes Canto, el investigador y crítico Luzmán Salas Salas, el maestro Zoilo León Ordóñez, entre otros maestros sobresalientes.

De retorno a su provincia, aparte de dedicarse a la docencia, la poetisa ha desarrollado una extraordinaria trayectoria literaria plasmada en importantes logros, entre los que destaca el primer lugar en el Concurso Nacional de Poesía Regional para Niños en 1997, organizado por el Ministerio de Educación; la mención honrosa de la Quinta Bienal de Poesía para Niños, con su libro “Luanita”, convocada por el ICPNA en 2013; así como el tercer puesto en poesía en el III Concurso Regional “Vanguardia literaria cajamarquina”.

PRODUCCIÓN POÉTICA

En la creación poética la escritora jaenés se distingue por una fecunda producción, en cuyo conjunto figuran los títulos: “Canción de luna” (1994), “Eco de palabras” (1996), “Juntito a mi corazón” (2001), “Antología de poesía infantil Farolito” (2006); asimismo es coautora de las antologías de cuentos y relatos “Un sueño y nada más” (2008), “Luanita” (2016 y 2017) y “La bruja Maratuja” (2018).

MAMÁ RATONA

Con tan respetables y reconocidos antecedentes, el presente año Cesarina acaba de publicar otro hermoso y admirable libro de poesía infantil de título travieso y desafiante, no menos original, creativo, desafiante y artístico: “Mamá Ratona”, del cual la importante crítica y creadora María Elvira Núñez Muñoz se expresa en claro y singular tono valorativo, que es también una invitación a los reales destinatarios de este flamante, fresco y artístico poemario: los niños:

“Una vez, cuando Cesarina era niña, vio una estrella fugaz cruzar el cielo y cerrando los ojos pidió un deseo. Nunca, a lo largo de su vida, dejó de inventar caminos, versos e historias para cumplir su sueño.

Yo, que soy su amiga, os contaré su pequeño secreto: lo que Cesy pidió entonces a esa estrella fugaz fue que tú, niña o niño, tuvieras este libro en tus manos.

Cumplido ese deseo, Cesy tiene otro: que leas sus versos y que disfrutes con sus originales personajes y aventuras que ella construyó para ti, palabra a palabra.

Yo, por mi parte, tengo otro deseo: que nunca falten estrellas fugaces en su cielo.”

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El contenido de esta fresca y hermosa al universo literario infantil está constituido por unos treinta poemas, todos de fresca, espontánea y artística inspiración, varios de títulos abiertamente personificadores, como: “Luna pintora”, “Boda en el mar”, “Concierto nocturno”, “Gustitos de números”, “Centinela luna”, “Canción de cuna”.

Otros poemas son abiertamente lúdicos, es decir de clara intención e invitación al juego, como: “Gusanín”, “El mono suertero”, “Coneja de nube”, “Mariposa azul”, “Concierto de mariposas”, “El buen humor”.

Tampoco faltan los poemas de título simbólico y metafórico: “Días benditos” o “Gustito de números”.

En ese variado y artístico conjunto no faltan los poemas inspirados en los animales: “Un gato de esponja”, “Mamá ratona”, “La vaca Vicenta”, “La gata Renata”, “Don elefante”, “Mi perro Cabezón”.

LOS NÚMEROS COMO INSPIRACIÓN CREADORA

Asimismo, en ese espléndido conjunto poético, algunos combinan alguna historia con el argumento lúdico y divertido, como el titulado “Gustito de números”: El uno y el dos / comen los dos / pato con arroz.// El tres y el cuatro / consumen la nuez / y beben masato. // El cinco y el seis / degustan mariscos / envueltos en mies. // El siete y el ocho / de entrada filete / de postre un bizcocho. // El nueve y el diez / helados de nieve / adornados con nuez.”

EL TIEMPO COMO CATEGORÍA LÚDICA Y ARTÍSTICA

También la poetisa Cesarina Vásquez Torres expone su propia concepción del tiempo, no como sucesión filosófica o cronológica orientada a un término predeterminado o fatalista, sino como categoría también lúdica, en la que, sin detenerse en el carácter irreversible, se sobrepone la dimensión divertida. Es lo que apreciamos en el poema “Días benditos”:

“Lunes / las manos unen y / reciben fortuna. // Martes / viene a buscarte / las manos al arte. // Miércoles / nacen las flores / colores y amores. // Jueves / en el cielo llueve / y se rompe la nieve. // Viernes / con miradas tiernas / jugarán eternas. // Sábado / Dios es alabado / por todo lo creado. // Domingo / después de la minga / descansa Domingo.

APRECIACION Y VALORACIÓN

La poesía reunida por la importante escritora y maestra jaenés en este volumen de título lúdico, en realidad, desborda no solo su enunciado sino también su naturaleza y carácter propiamente infantil, para proyectarse a categorías que van más allá de la concepción de la niñez relacionada con el juego, así como para proyectarse a dimensiones animistas, ambientales, cronológicas, cósmicas. Es decir, en este poemario la autora rompe con las categorías asociadas estrictamente a la niñez, como el juego, la imaginación, el candor y la ternura, para proyectarse a aspectos relacionadas con el devenir del tiempo, las manifestaciones de la naturaleza, la gracia y ternura asociadas al mundo animal, esbozados, proyectados y construidos con una jerarquía estética primordial. En resumen, un aporte sobresaliente a la poesía infantil peruana contemporánea.