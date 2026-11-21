Un total de 550 efectivos policiales serán desplegados este domingo 22 de noviembre para brindar seguridad durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, programado para las 3:00 de la tarde.

El general de la Región Policial Junín, César Calero, informó que el contingente estará distribuido en las tribunas, alrededores y otro contingente de manera estratégica estará para el cuidado de la ciudad. “550 efectivos serán dispuestos para la seguridad, tanto de las tribunas, los alrededores del estadio y otros sectores de la ciudad, también se vigilarán mercados, agencias bancarias y activos críticos”, precisó.

El jefe policial señaló que participarán unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Servicios Especiales y personal de otras divisiones, para prevenir incidentes, luego de los disturbios y hechos delictivos reportados durante la visita de Sport Boys a Huancayo.

Calero también señaló que se reforzarán los servicios y advirtió que habrá intervención ante cualquier alteración del orden. “Aquel pseudo barrista que se porta mal va a tener la fuerza de la Policía que la ley nos faculta”, manifestó. Asimismo, recordó que durante el anterior encuentro deportivo varios hinchas terminaron detenidos y permanecieron en los calabozos de la ciudad. Calero aseguró que el despliegue no se limitará al estadio, sino que se mantendrá vigilancia estratégica en zonas comerciales y financieras para evitar que los incidentes afecten a los vecinos y comerciantes.