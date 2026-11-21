La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente tras el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, el cual dejó preliminarmente tres personas heridas y daños hasta en tres provincias.

A través de un comunicado, precisó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) viene evaluando los reportes preliminares sobre posibles daños materiales en algunas localidades. Asimismo, indicó que hasta el momento no existe un balance confirmado de afectaciones personales.

Además, la PCM señaló que los ministros de Estado mantienen coordinación permanente con el INDECI para conocer la evaluación de la emergencia y adoptar las acciones necesarias ante cualquier eventualidad.

Así también, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se articulan esfuerzos con las autoridades regionales y locales a fin de verificar los reportes recibidos.

Ante el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, la #PCM informa lo siguiente: https://t.co/57smLSh0TW — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 21, 2026

NUEVOS SISMOS

Cabe mencionar que, adicionalmente a ello, se reportaron dos nuevos sismos este sábado 21 de noviembre en la región Junín.

El primero, de magnitud 5.0, se reportó a las 00:12 horas, de 127 kilómetros de profundidad. Tuvo una intensidad III y el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín.

El segundo se reportó a las 8:21 horas, de magnitud 3.5 y profundidad 9 kilómetros. La intensidad fue de II-III en Chupaca.