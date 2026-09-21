La noche del sábado el miedo se apoderó de las familias de la avenida Centenario, en el distrito de Grocio Prado. Dos sujetos a bordo de un vehículo menor, interceptaron un mototaxi y comenzaron a realizar disparos, al parecer, contra uno de los ocupantes. Como consecuencia del hecho criminal, el conductor perdió la vida y una mujer resultó, gravemente, herida por proyectil de arma de fuego.

Muerte violenta

A la altura de la posta de Balcón, al promediar las 9 de la noche, comienzan a escucharse los múltiples balazos. El ataque criminal había sido dirigido contra un trimoto, en el que no solo estaba el conductor, José Manuel Flores Huamantupa, sino además la joven Kimberly Munayco Aguirre y un tercer ocupante también herido. En el parabrisa del vehículo hay al menos seis orificios causados por las balas.

Las personas de la zona, tras la fuga del sicario y su compinche, acudieron a prestar ayuda a los ocupantes del motorizado. La adolescente de 19 años de edad, estaba con señales de vida y fue conducida al servicio de emergencia del hospital San José, debido a las heridas que sufrió en la balacera. El mototaxista de 21 años, estaba malherido producto de este hecho, que, según las primeras hipótesis, se trataría de un ajuste de cuentas.

Lamentablemente, José Flores no soportó la gravedad de sus heridas y perdió la vida, víctima de la emboscada criminal y aparentemente daño colateral del hecho. Al parecer, el ataque fue orquestado en contra de una tercera persona, quien logro salvarse. Los agentes de la unidad de investigación de la Policía Nacional comenzaron a seguir el rastro a los autores materiales del hecho con subsecuente muerte, hasta descubrir la ubicación del presunto responsable.

Se trata de Ronaldo E.Q.C. quien cuenta con un rosario de antecedentes y hasta hace poco estuvo recluido en el establecimiento penitenciario de Chincha, al ser sindicado de tener participación en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Al sujeto le impusieron nueve meses de prisión preventiva y al no ser condenado retornó a las calles. Ahora, nuevamente, se encuentra en custodia policial.

EL DATO: El mototaxi en el que se desplazaban las víctimas del ataque ocurrido por el sector de Balcón, fue encontrado minutos después del hecho por calle Nueva cerca de la intersección con Gerardo Sotelo.

LA CIFRA: 6 impactos de proyectil de arma de fuego hay en el parabrisa del trimoto.

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