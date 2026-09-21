Los restos del fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Ica, George Máximo Cordano Alvarado, fueron trasladados hacia Huancayo, región Junín, ciudad de donde era natural, luego del homenaje realizado este domingo por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Último adiós

Cordano Alvarado, de 34 años, fue encontrado sin vida la mañana del sábado 19 de setiembre en su vivienda, ubicada en la urbanización Villa Club, en el distrito de La Tinguiña. Tras las diligencias correspondientes, sus familiares organizaron la despedida en Ica antes de trasladar sus restos a su ciudad natal, donde será sepultado.

La ceremonia se realizó a las 11:00 de la mañana en la capilla de la Sagrada Familia, en la urbanización San Isidro. Hasta el lugar llegaron colegas y personas cercanas al fiscal, quienes acompañaron a la familia durante el último adiós y expresaron su pesar por su repentina partida.

Durante su desempeño profesional en Ica, Cordano Alvarado participó en actividades relacionadas con la prevención del delito y la orientación sobre el marco legal.

Como antecedente de su labor, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo emitió la Resolución de Alcaldía N.° 286-2025-MDPN/A, de fecha 22 de agosto de 2025, mediante la cual reconoció y felicitó al fiscal por su participación como ponente en una actividad de capacitación.

Su fallecimiento provocó muestras de pesar entre sus compañeros del Ministerio Público y representantes de instituciones vinculadas a la administración de justicia y la prevención del delito en la provincia de Ica.

Paralelamente al proceso de despedida, personas cercanas al fiscal solicitaron que las autoridades esclarezcan de manera exhaustiva las circunstancias de su fallecimiento.

Entre los elementos que, según la información difundida, fueron encontrados en el domicilio figuran botellas de cerveza y whisky, una cajetilla de cigarrillos y una carta de despedida en la que se mencionaría el nombre de una persona.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias destinadas a determinar las circunstancias del fallecimiento.

Destacada trayectoria

En tanto, desde el Distrito Fiscal Ica, se informó que presidentes de fiscales superiores y provinciales, encabezaron la comitiva oficial en las honras fúnebres del fiscal George Cordano.

Una comitiva oficial liderada por la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Dra. Carmen Rosa Delgado Ccana y el Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales Distrito Fiscal de Ica, Dr. Fernando Paul Catacora Pamo, asistieron al velatorio del Fiscal Adjunto Provincial, George Máximo Cordano Alvarado (Q.E.P.D), para manifestar el respaldo y condolencias a su entorno familiar.

“Al velatorio del domingo 20 de setiembre en el Velatorio La Sagrada Familia de la Urb. San Isidro, también asistieron el personal fiscal y administrativo de la institución, quienes se sumaron de manera solemne para despedir a nuestro estimado compañero y brindar un mensaje de fortaleza y solidaridad a sus seres queridos”, indicaron.

Durante la jornada, los compañeros de trabajo participaron con profundo recogimiento en una misa de cuerpo presente para orar por su eterno descanso. Posteriormente, sus restos mortales fueron trasladados a su ciudad natal de Huancayo, donde recibirán cristiana sepultura.

“Con profundo respeto, la institución honra la memoria de un profesional que sirvió fielmente a la legalidad y la prevención del delito en la región Iqueña, dejando un vacío irreparable en sus compañeros de trabajo”, se añadió.

Se destacó que, el Abog. George Máximo Cordano Alvarado, natural de Huancayo y exestudiante del Colegio Salesiano Santa Rosa, construyó una sólida carrera en el sector jurídico peruano. Se graduó como abogado en la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), casa de estudios donde también cursó su maestría en Derecho y Ciencias Políticas.

En el ámbito académico, destacó por sus investigaciones sobre el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, plasmados en su tesis enfocada en el principio de imputación necesaria y el derecho a la defensa en el ámbito penal.

Sus inicios en el Ministerio Público, se dieron dentro de la carrera administrativa como Asistente en Función Fiscal en el Distrito Fiscal de Junín, donde consolidó una valiosa experiencia técnica interna. Asimismo, fue miembro del Frente de Integración de Abogados de Junín y del Colegio de Abogados de Junín.

Labor en prevención del delito

En su rol como Fiscal Adjunto Provincial en la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica, su gestión sobresalió por una alta operatividad en el campo de acción y un fuerte compromiso con el bienestar público. Lideró e integró diversos operativos multisectoriales y campañas de fiscalización preventiva que incluyeron:

• Seguridad e Infraestructura Escolar: Inspecciones conjuntas con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) para garantizar la idoneidad y protección en centros educativos.

• Control Público: Supervisión de almacenes públicos y operativos multisectoriales de seguridad ciudadana.

• Articulación de Seguridad: Participación activa dentro de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

• Capacitación Social: Dictado de talleres orientados a la comunidad y a los gobiernos locales para el fomento de una cultura de paz y defensa legal.

Reconocimiento oficial

Su vocación de servicio y efectividad comunitaria fueron reconocidas en vida por los gobiernos locales. En agosto de 2025, fue galardonado mediante la Resolución de Alcaldía N° 286-2025-MDPN/ALC emitida por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Ica), documento que felicitó formalmente sus significativos aportes en la preservación de la seguridad jurídica y social de los ciudadanos.

“El Distrito Fiscal de Ica reitera su pesar ante este doloroso acontecimiento y extiende sus oraciones de fortaleza a la familia Cordano Alvarado en este difícil momento”, finalizó.

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