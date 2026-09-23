ADT se juega una de sus cartas más importantes del Clausura. Desde las 3:00 p. m., el “Vendaval Celeste” recibe a Cienciano en el estadio Unión Tarma, en un partido pendiente de la fecha 9, y llega con la necesidad de sumar de a tres. Tras caer 2-0 ante Alianza Lima en Matute, el cuadro tarmeño marcha en el puesto 17 con 21 puntos.

Por eso, dejar escapar puntos en casa no está en los planes. El equipo celeste necesita hacerse fuerte en su cancha, sacar la garra y reencontrarse con el triunfo para comenzar a despegar de la zona baja. Sin embargo, tendrá dos bajas: Jeremy Canela, lesionado, y Luis Pérez, expulsado.

Al frente estará un Cienciano golpeado tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, pero dispuesto a recuperar terreno en el torneo local. El duelo tendrá además un ingrediente especial por la presencia de exjugadores de ADT como Carlos Cabello, Ademar Robles y Gerson Barreto, además del técnico Horacio Melgarejo. El “Papá” también tendrá una baja: Alejandro Hohberg, lesionado.

Las posibles alineaciones

En el ADT de Tarma: Carlos Solis, Alejandro Ramos, Jhair Soto, Joaquín Pereyra, Orlando Núñez, John Narváez, Ángel Ojeda, Aldair Rodríguez, Jhojan Garcilazo, Joao Rojas y Juan Lucumi.

En el Cienciano: Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Montinich, Santiago Arias, Henry Caparó, Juan Romagnoli, Ademar Robles, Carlos Garcés, Matías Succar.