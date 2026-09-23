rescató a un perrito que había caído al canal de La Achirana, en el sector Huamanguilla, luego de recibir una alerta

Labor de serenazgo

Tras conocer la emergencia, los serenos se trasladaron de inmediato hasta el lugar para atender la situación y realizaron las acciones necesarias para rescatar al animal y ponerlo a salvo.

La intervención permitió atender oportunamente el llamado de los vecinos y evitar que el perrito permaneciera en el canal, según informó la Municipalidad Distrital de Los Aquijes.

La comuna señaló que continuará fortaleciendo una atención cercana y oportuna ante las emergencias reportadas por los vecinos, incluyendo aquellas relacionadas con el cuidado y protección de los animales dentro del distrito.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS