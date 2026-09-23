Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes rescató a un perrito que había caído al canal de La Achirana, en el sector Huamanguilla, luego de recibir una alerta a través del Centro de Control.

Labor de serenazgo

Tras conocer la emergencia, los serenos se trasladaron de inmediato hasta el lugar para atender la situación y realizaron las acciones necesarias para rescatar al animal y ponerlo a salvo.

La intervención permitió atender oportunamente el llamado de los vecinos y evitar que el perrito permaneciera en el canal, según informó la Municipalidad Distrital de Los Aquijes.

La comuna señaló que continuará fortaleciendo una atención cercana y oportuna ante las emergencias reportadas por los vecinos, incluyendo aquellas relacionadas con el cuidado y protección de los animales dentro del distrito.

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