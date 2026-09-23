Una joven de 26 años lucha por su vida en Arequipa luego de sufrir un violento ataque de sus perros el pasado 9 de setiembre, cuando la estudiante convulsionó por la epilepsia que padecía desde la niñez.

La víctima, Nurieta Vanesa se encontraba en su vivienda, en la provincia de San Antonio de Putina en Puno, cuando habría convulsionado y sus mascotas reaccionaron con mordeduras. Como consecuencia, perdió la piel de su rostro, así como un ojo.

Los vecinos y policías la auxiliaron y trasladaron inicialmente al Centro de Salud Estratégico de Putina. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, la joven fue evacuada al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Su estado continuó siendo delicado, por lo que finalmente fue trasladada a Arequipa, donde permanece internada en la UCI del Hospital Regional Honorio Delgado.

Su madre, Yolanda Surco atraviesa momentos de angustia y busca apoyo económico para afrontar el tratamiento de su hija mayor.

Yolanda Surco, permanece junto a Vanessa en Arequipa y pidió ayuda para conseguir atención médica adecuada y cubrir los gastos de estadía, considerando que no cuenta con familiares en Arequipa.

Las personas o instituciones que puedan brindar algún tipo de asistencia pueden comunicarse con la madre al número 986 167 374. Asimismo, pueden aportar económicamente al mismo número a través de Yape. Para la recuperación de Vanesa, también se requiere unidades de sangre.

La madre narró que tras la muerte de su esposo, se hizo cargo de sus cuatro hijos, tres de ellos se quedaron en San Antonio de Puquina.