El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, llegó hasta las instalaciones de la I.E. 80820 Víctor Larco para emitir su voto en las Elecciones Generales 2026.

Acuña Peralta, quien estuvo acompañado de su pareja Gisell Prado y de su hija Kelly Acuña, acudió hasta la mesa de sufragio 29077 del mencionado colegio que se sitúa en el distrito de Víctor Larco Herrera.

El líder de APP también dijo que luego de ejercer su voto retornará a la ciudad de Lima, donde esperará los resultados.