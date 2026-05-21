El proceso penal al expresentador de TV Andrés Hurtado, “Chibolín”, y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta ingresa a una de sus etapas previas al juicio oral.

La Fiscalía presentó requerimiento acusatorio y pide penas de 30 años y 24 años de prisión para cada uno de ellos, respectivamente, según informó Latina.

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Hurtado y Peralta son procesados por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho. El caso está a cargo del fiscal Octavio Casaverde, proveniente de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Además de los pedidos de prisión, el despacho fiscal pide para Hurtado y Peralta 15 y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, respectivamente.

Asimismo, plantea para Peralta un pago de entre 93 mil y 188 mil soles; mientras que para Hurtado, de 520 mil y 760 mil soles por conceptos de multa.

Ambos investigados se encuentran privados de su libertad bajo órdenes de prisión preventiva. Mientras el conductor televisivo cumple la medida en el penal de Lurigancho, la suspendida funcionaria hace lo propio en el penal de Mujeres de Chorillos.

El caso surgió en septiembre de 2024, luego de que el programa Beto a Saber expusiera los presuntos nexos entre ambos investigados.

Hoy, de acuerdo con la tesis fiscal, se presume que Hurtado buscó recuperar casi 100 kilos de oro incautados por la Fiscalía con la ayuda de Peralta Santur. El metal precioso pertenecía al empresario Javier Miu Lei, quien habría ofrecido y pagado fuertes sumas de dinero.

Tras la presentación de la acusación fiscal, el Poder Judicial convocará a las partes a una audiencia de control. De superarse dicha etapa, se dará pase a juicio oral.