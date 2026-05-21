El esperado final de ‘The Boys’ finalmente llegó y las redes sociales no han dejado de hablar sobre uno de los desenlaces más comentados del género televisivo. En medio del furor que continúa generando la serie, la Perú Comic Con 2026 sorprendió a los fanáticos peruanos al confirmar la visita de dos de sus actores más queridos: Jessie T. Usher, quien interpreta a A-Train, y Laz Alonso, el popular Mother’s Milk.

La convención de cultura pop más importante del país reunirá a ambos talentos este 21 y 22 de noviembre en Lima, donde participarán en paneles especiales, sesiones de fotos, firmas de autógrafos y diversas actividades junto a los asistentes.

Esta no será la primera vez que el universo de ‘The Boys’ se haga presente en la Perú Comic Con 2026. En la edición 2023, el evento sorprendió a los fanáticos trayendo a Antony Starr, reconocido por interpretar al temido Homelander, y a Karen Fukuhara, quien da vida a Kimiko, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados por los asistentes.

Tras varias temporadas cargadas de sátira social, violencia extrema y giros inesperados, ‘The Boys’ se consolidó como una de las producciones más influyentes y comentadas de los últimos años. Su final dejó una ola de reacciones en redes sociales, aumentando aún más la expectativa entre los seguidores de la serie.

ÍDOLOS TELEVISIVOS

La presencia de Jessie T. Usher y Laz Alonso en la Perú Comic Con 2026 permitirá que los fanáticos peruanos puedan vivir de cerca toda la emoción que dejó el cierre de la serie, en un evento que promete convertirse en uno de los encuentros más importantes para la comunidad geek y pop del país.

Desde su primera edición, la Perú Comic Con 2026 se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para los amantes del cine, las series, los cómics, el anime, los videojuegos y el cosplay, reuniendo cada año a miles de asistentes y grandes invitados internacionales.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Joinnus, por lo que los fanáticos deberán mantenerse atentos para asegurar su ingreso a uno de los eventos más esperados del año. Asimismo, la organización adelantó que próximamente se anunciarán más novedades y nuevos talentos internacionales que formarán parte de esta esperada edición 2026.