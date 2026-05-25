La Contraloría advirtió a la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), que no viene ejecutando las acciones necesarias para garantizar la liberación oportuna de las interferencias críticas que involucran el 23% de la zona donde se ejecuta la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el Malecón Grau de Pacasmayo”.
Precisó que la UICET debe formalizar una solución técnica definitiva para superar las interferencias relacionadas con los postes de alumbrado público que soportan redes de telecomunicaciones. Esta solución podría contemplar el retiro coordinado de dichas estructuras o la actualización del diseño constructivo.
La Contraloría también señaló que la obra presenta un avance insuficiente y retrasos injustificados.
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