El Simulacro Nacional Multipeligro, programado para el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas, permitirá a las familias, centros de trabajo e instituciones educativas fortalecer sus planes de emergencia e identificar rutas de evacuación y zonas seguras ante posibles desastres.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la ciudadanía a participar activamente en este ejercicio preventivo, considerado el primero del año. La actividad busca mejorar la preparación y capacidad de respuesta frente a emergencias de origen natural o provocadas por la acción humana.

Asimismo, las autoridades podrán evaluar la eficacia de los planes de operaciones de emergencia, así como los protocolos y procedimientos aplicados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros también se pidió a la población asumir el simulacro con responsabilidad y compromiso. Las autoridades recomendaron contar con una mochila de emergencia, conocer los puntos de reunión y seguir las indicaciones oficiales durante el ejercicio.

La fecha elegida para el simulacro recuerda el terremoto ocurrido el 31 de mayo de 1970 en Áncash, desastre que provocó una avalancha en el nevado Huascarán y destruyó la ciudad de Yungay, dejando miles de víctimas.