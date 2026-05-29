Más de 9 millones de escolares participarán este viernes 29 de mayo en el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, informó el Ministerio de Educación.

La jornada se desarrollará en tres horarios: 10:00 de la mañana, 3:00 de la tarde y 8:00 de la noche.

En total, tomarán parte 9 341 956 estudiantes y 612 924 docentes de 87 341 instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. El objetivo del ejercicio es fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia o desastres naturales.

El simulacro contempla los riesgos más frecuentes de cada región, provincia y distrito, como l luvias intensas, inundaciones, huaicos, heladas, friajes y vientos fuertes. En Lima y Callao, las actividades estarán orientadas a escenarios de sismo y sismo seguido de tsunami, respectivamente.

Para esta actividad, los colegios deberán contar con brigadas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres, además de tener identificadas y señalizadas las zonas seguras y rutas de evacuación dentro y fuera de los planteles.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que estos ejercicios permiten evaluar las capacidades de preparación y respuesta de las instituciones educativas.

“Los simulacros salvan vidas, porque saber cómo reaccionar ante un peligro nos permite actuar mejor en una situación real”, señaló.