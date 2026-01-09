Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Sunampe, en el distrito de Los Aquijes, provincia de Ica. El violento choque entre una camioneta y un tico dejó como saldo cuatro personas gravemente heridas, entre ellas un menor de edad.

Siniestro vial

Producto del impacto, el vehículo tico quedó con la parte delantera completamente destrozada, evidenciando la magnitud del choque. Testigos señalaron que una mujer adulta resultó con heridas de consideración y permaneció tendida en el suelo hasta la llegada de la ambulancia.

Asimismo, se informó que un niño sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde viene recibiendo atención médica. Las otras personas heridas también fueron evacuadas para su evaluación.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente se habría producido tras la colisión entre una camioneta y un vehículo que brindaría servicio de transporte público (colectivo).

