Vecinos de la cuarta cuadra de la calle Castrovirreyna, en la provincia de Ica, vivieron momentos de preocupación luego de que desconocidos arrojaran jeringas y tubos con presuntas muestras de sangre en plena vía pública.

Contaminación en la zona

El hallazgo ha generado alarma entre los moradores, quienes advierten que estos residuos biomédicos podrían estar contaminados y representar un grave riesgo para la salud. La presencia de este material convierte la zona en un posible foco de infección, especialmente para niños y transeúntes que circulan por el sector.

“Es peligroso, no sabemos de dónde provienen estas muestras ni si están infectadas. Esto representa un riesgo para todos los vecinos, sobre todo para los más pequeños”, señaló uno de los residentes afectados.

Ante esta situación, la comunidad exigió la intervención inmediata de las autoridades sanitarias y municipales para el retiro seguro de los insumos médicos, así como la identificación de los responsables de este acto que pone en riesgo la salud pública.

