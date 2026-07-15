La Academia Deportiva Atletas Pisqueños volvió a demostrar el fruto de su trabajo al obtener destacados resultados en competencia en el VI Festival de Atletismo La Victoria, gracias a las sobresalientes actuaciones de Rodrigo Siguas Morales, quien conquistó la medalla de bronce en la categoría U16 en la prueba de 110 metros con vallas, y Esteban Bertolotti Díaz, ganador de la medalla de bronce en la categoría U18 en la disciplina de salto largo. Ambos deportistas dejaron en alto el nombre de Pisco con un desempeño que refleja su preparación y compromiso.

Talento deportivo

Desde la academia destacaron que estas preseas son el resultado del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que los jóvenes atletas demuestran en cada entrenamiento. Asimismo, expresaron su reconocimiento al profesor Armando Vásquez Apolaya, por su constante dedicación en la formación deportiva y humana de los talentos pisqueños, así como a las familias que respaldan el crecimiento de los deportistas en cada etapa de su desarrollo.

La institución deportiva felicitó a sus representantes por este importante logro y los animó a continuar trabajando con la misma pasión para alcanzar nuevos objetivos. Con estas medallas, la Academia Deportiva Atletas Pisqueños señaló que continuara realizando trabajos en bien del atletismo y la formación de jóvenes que, además de cosechar triunfos deportivos, representan con orgullo los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

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