La dedicación, el esfuerzo y la perseverancia volvieron a dar frutos para la destacada fisicoculturista pisqueña Daniela Gómez Benavides, quien alcanzó un importante triunfo durante el certamen Miss & Mister Piura, al coronarse Campeona Absoluta de su categoría, consolidando así uno de los mayores logros de su carrera deportiva. Este resultado es el reflejo de años de disciplina, sacrificio y una constante preparación que hoy la ubican entre las mejores exponentes del fisicoculturismo nacional.

Disciplina y talento

Gracias a esta sobresaliente actuación, Daniela Gómez Benavides obtuvo por segunda vez su clasificación a la Preselección Peruana de Fisicoculturismo, mérito que le permitirá vestir nuevamente la camiseta nacional en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness, que se desarrollará el próximo mes de septiembre en Argentina.

La atleta llevará con orgullo el nombre de Pisco y del Perú, representando además a su familia, entrenadores y a todas las personas que han acompañado y respaldado su destacada trayectoria deportiva.

Este nuevo éxito reafirma que el talento, acompañado del trabajo constante, la disciplina y la determinación, puede convertir los sueños en realidad. La clasificación de Daniela Gómez Benavides constituye un motivo de orgullo para toda la provincia de Pisco y para el país, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de deportistas que aspiran a dejar en alto el nombre del Perú en competencias internacionales.

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